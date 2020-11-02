Kartaltepe'nin piknikçi kapasite yeni çardaklarla birlikte arttırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na 36 tane yeni çardak yaparak buranın misafir kapasitesini arttırdı. Kartaltepe'yi piknikçiler yeni gözdesi haline getirmek için çalışan Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Kartaltepe'ye sabitlenen 36 yeni çardak ile piknik severler burada hem doğa ile iç içe olup hem de güzel vakit geçirebilecekler.

"Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Mesire alanı, park, dağ kızağı, spor ve oyun alanlarıyla daha da güzelleştirip, geliştirdiğimiz Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na 36 adet yeni çardak kurduk. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyen vatandaşımıza konforlu bir ortam sunmak için çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Keçiören Ovacık bölgesini yeşil bir vaha görünümüne kavuşturmaya başladık. Çevre yolunun üstü ve altı olarak düşündüğümüzde buraları ağaçlandırıyoruz. Buraya piknik için gelen vatandaşlarımız yürüyüşünü ve sporunu rahatlıkla yapacak. Park ve oyun alanlarıyla burayı daha da güzelleştirip geliştirdik. Bu tür hizmetler şehrimiz ve Başkentimiz için önemli bir kazanımdır” dedi.