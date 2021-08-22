Karum Çocuk Parkı yeni haliyle Çankayalı miniklerle buluştu

Çankaya Belediyesi, Karum İş Merkezi'nin önündeki alanı çocuk parkı olarak yeniden düzenledi.

Çankaya Belediyesi, parklarında yenileme ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Parklarda bulunan spor alanları düzenlenirken oyun grupları ve banklar da değiştiriliyor. Bu kapsamda yenilenen Karum İş Merkezi'nin önündeki park, Çankaya Belediyesi Karum Çocuk Oyun Parkı ismiyle yeniden Çankayalılarla buluştu. 450 metrekare büyüklüğündeki park baştan aşağıya yenilenerek, yepyeni oyun ve oturma gruplarıyla hizmet vermeye başladı. Çocukların sağlığı için doğal materyallerin kullanıldığı yeni oyun gruplarıyla dikkat çeken park, Tunalı'da Kuğulu Park ile birlikte Çankayalılara hizmet vermeye devam edecek.

Yenileme devam edecek

Yenileme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "En çok çocukların belediyesi" olduklarını belirterek, pandeminin etkisinin devam ettiği bu günlerde Çankayalıların aileleriyle birlikte spor yapıp vakit geçirebilmeleri için parklardaki alanları yenilemeye devam edeceklerini söyledi. Taşdelen, son 7 yılda 100'e yakın park açtıklarını belirterek, Çankaya'ya yeni parklar kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.