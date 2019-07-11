Kas hastalıkları ile ilgili STK'lar bakanlıkta bir araya geldi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç, kamu ve STK temsilcileri, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Koç, DMD (duchenne musküler distofri) ve SMA (spinal muskuler atrofi) başta olmak üzere bütün engel çeşitleri ile ilgili çalışmalarının ve toplantıların olduğunu belirterek, “Gündüz hizmet ve yaşam birimleri, yaşam merkezleri önemli. 52 ilde 37 adet var. 81 ile ulaştıracağız. Burada yapılan toplantılar bu merkezler kapsamında geliştireceğimiz programlar için önemli” şeklinde konuştu.

“Engelli aileleri bizim için çok önemli, çünkü adanmış hayatlar”

Engelli bireylerin ve ailelerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu belirten Dr. Koç, “Engelli aileleri bizim için çok önemli, çünkü adanmış hayatlar. Engelli çocuğuna, annesine, akrabasına bakan, hayatını ona göre dizayn eden, şekillendiren vakfedilmiş hayatlar diye ifade ettiğimiz milyona yakın aile var” diye konuştu.