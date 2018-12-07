Kasım ayında 47 sokakta çalışma tamamlandı

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kasım ayı içerisinde 47 sokağın asfalt yama, kaldırım ve bordür işini tamamladı. Kasım ayı faaliyet raporunu açıklayan Fen İşleri Müdürlüğü, 47 sokakta 2 bin 520 metre tül bordür, bin 500 metrekare kilitli parke kaldırım tamir ve imalatı ile ilçe genelinde 11 bin 850 metre imar yolu çalışması yapıldığını belirtti. Raporda kamu kurum ve kuruluşlarının eksiklerinin giderildiği, fiziki ihtiyaçlarının karşılandığı da ifade edildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Pursaklar genelinde sokak giriş çıkışlarında engelli rampası yapımına devam ettiği, bordür ve kaldırım çalışmaları, havuz ve parkların bakım tamir işlerinin sürdürüldüğü, çocuk oyun gruplarının yenilendiği, kanal hattı çalışmalarının devam ettiği, deforme olan halı sahaların yenilendiği kaydedildi. Kasım ayı raporunda ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve Pursaklar Belediyesinin büyük bir uyum içinde ilçe genelindeki çalışmaları yürüttüğü belirtildi.