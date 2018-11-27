Kasım'da doğan personellere doğum günü sürprizi

'Gönül belediyeciliği' kapsamında gerçekleştirilen doğum günü kutlama programında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

En yaşlı ve en genç personelle pasta kesildi

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gönül belediyeciliği seferberliği kapsamında öğlen yemeğinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Kasım ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlamak için organize edilen etkinlik en yaşlı, en genç ve en çok hizmet veren personellerin diğer personelleri de temsilen Başkan Ak'la pasta kesmesiyle devam etti. En genç personel Büşra Mazlum (22), en yaşlı personel Ahmet İcik (58) ve en çok hizmet veren personellerden Tevabil Demirbaş (52) Başkan Ak'la pasta keserek sürpriz doğum günü organizasyonu için teşekkürlerini ilettiler. Personellerin dayanışma ve birlikte çalışma anlayışını kuvvetlendirmeyi amaçlayan doğum günü programında personellere hediyelerini veren Başkan Ak, bir dizi sohbet gerçekleştirerek başarı temennisinde bulundu.

“Daha fazla insanın hayatına dokunacağız”

İnsan değerlidir anlayışıyla Keçiören'in her noktasında sevgiyi ve kardeşliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ak, “Kasım ayında doğan personellerimizin doğum gününü kutlamak için onlarla bir araya geldik. Keçiören'deki kardeşlik ortamını kendi içimizde başlatarak yaygınlaştırmanın doğru olacağını düşünerek, her ay içerisinde bulunduğumuz ayda doğan personellerimizin doğum gününü kutluyoruz. Bu etkinlik mesai arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak açısından etkili oluyor. Hizmetin yanı sıra gönülleri de kazanan belediyecilik anlayışımızın büyük Keçiören ailesine sirayet etmesi için hep birlikte daha fazla çalışıp daha fazla insanın hayatına dokunacağız. Bu vesileyle Kasım ayında doğan personellerimize hayırlı ve sağlıklı ömür diliyorum” dedi.