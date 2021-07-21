Kaşınanlar şifayı Başkent'in yanı başındaki 'Uyuz Hamamı'nda arıyor

Başkent'in yanı başında Sincan ilçesine bağlı Malıköy'de bulunan ve 'Uyuz Hamamı' olarak bilinen göl, uyuz olanların, cilt hastalıklarından rahatsız olanların uğrak yeri oldu.

Sincan Malıköy Mahallesi'nde 'Uyuz Hamamı' olarak bilinen göl, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Hamamın cilt hastalıklarına iyi geldiği inanılmakta. Uyuz hamamına giren vatandaşlar suyundan şifa ararken kimisi de zeminden çıkan çamuru vücutlarına sürerek fayda ummakta. Uyuz hamamına ilgi gösteren vatandaşlar yetkililerin buraya sosyal tesisler yapmasını beklediklerini söylemekte.