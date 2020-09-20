Kassanov'dan İbrahim Kalın'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette DATÜB'ün korona ile mücadelede yaptığı çalışmaları ve DATÜB çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a anlatarak devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde sıkıntı içinde yaşayan Ahıska Türklerinin iskanlı göç ile Türkiye'ye getirilmesi hakkında Kalın ile istişarelerde bulundu.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile ABD temsilcisi Shuhrat Temirov da hazır bulundu.