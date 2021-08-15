İhlas Haber Ajansı

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Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Kızılcahamam'da defnedildi

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut, Kızılcahamam'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Kastamonu'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Emre Bulut için düzenlenen cenaze törenine ailenin yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar katıldı. 4 yaşındaki Bulut'un naaşı kılınan kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi.

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