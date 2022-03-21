İhlas Haber Ajansı

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Kasten yaralama suçundan aranan şahsın iş yeri kaçak silah imalathanesi çıktı

Ankara’da kasten yaralama suçundan dolayı aranması bulunan bir kişi kaçak silah imalathanesine çevirdiği iş yerinde yakalandı.

Ankara'da kasten yaralama suçundan dolayı aranması bulunan bir kişi kaçak silah imalathanesine çevirdiği iş yerinde yakalandı.


Başkentte kasten yaralama suçundan aranan R.A. (27), Yenimahalle'de bulunan bir oto tamir dükkanında yakalandı. Kaçak silah üretimi yapıldığı öğrenilen iş yerinde yapılan aramada ise 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, çeşitli silah parçaları ve 1.5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. R.A. hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

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