Katar Büyükelçiliği çalışanları deprem bölgesindeki yardımlarına devam ediyor

Katar Büyükelçiliği çalışanları Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım götürmeye devam ediyor.

Katar Büyükelçiliği tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Katar Devleti'nin Büyükelçiliği çalışanları, Türkiye Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) koordinasyonunda depremde zarar gören ve yerinden edilmiş kardeşlerine bağış yapmaya devam ediyor” denildi.