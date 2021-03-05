Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AKUT kurtardı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Beypazarı ilçesi Gömleksiz Köprüsü mevkiinde sarp kayalıkta bir keçi mahsur kaldı. Keçinin sahibi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Ankara ekibini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine AKUT üyesi 7 gönüllü, kısa sürede bölgeye ulaştı. Gömleksiz mevkiinde keçinin sahibi ile buluşan AKUT ekibi, hayvanın 3 gündür mahsur olduğu yamaçta drone ile yer tespiti yaptı. Araziyi inceleyerek planlama yapan ekip, kayalıklardan güvenli iniş için ip istasyonu kurdu. Ardından ekipten iki gönüllü, 100 metre iniş yaparak keçiye ulaştı. Keçiyi yanlarına alan AKUT gönüllüleri kayalıklardan inişi tamamlayarak, hayvanı sağ salim sahibine teslim etti.