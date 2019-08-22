Kayalıklardan düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Siirt’in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş, Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Siirt İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşen bir vatandaşın Kara Kuvvetlerine ait helikopterle Siirt Devlet Hastanesine nakledildiği belirtildi.