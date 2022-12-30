Kayganlaşan yol 2 belediye otobüsünün art arda kazasına sebep oldu

Ankara'da kayganlaşan yol iki belediye otobüsünün arka arkaya kaza yapmasına sebep oldu. Metrelerce sürüklenen otobüsler ağaca ve park halindeki araçlara çarparak durabilirken, kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampadaki kayganlaşmadan dolayı yarım saat arayla iki belediye otobüsü kazası meydana geldi. Sürücülerinin yokuş aşağı indiği esnada hakimiyetlerini kaybettiği otobüslerden birisi park halindeki araçlara çarparak durabilirken, diğeri yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Her iki kazada da şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Kazada otobüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken, diğer otobüsün çarptığı ağaç devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ağacın olması büyük bir kazayı engelledi”

Kazanın tanıklarından Erdoğan Yaygıcı, “Sabah saat 9 sıralarında oldu kaza. Otobüsü, iki arabayı altına alıp sürüklediğini gördük. Yolun kaygan ve buzlu olduğunu görünce tedbir almaya çalıştık. İkinci kazada da otobüsün sürücüsü frene basınca dört tekeri de kitlendi aracın. Şoför de insanlara çarpmamak için ağaca vurdu. Arkadan bir kamyon geldiği gördük. Tekrar kaza olmasın diye kamyonun yanı koşup durdurduk. Yolun aşırı buzlanması ve şoförlerin yapacak bir şeyi olmaması için kazalar yaşandı. Kazada ağacın altında bir kadın kalmıştı. Onu kurtardık. Ölü ve yaralı yok. Kazadan sonra şoförler korkmuştu. Burada buzlanmadan dolayı bu tür kazalar meydana geliyor. Ağacın olması büyük bir kazayı engelledi” ifadelerini kullandı.

“Yokuştaki buzlanmadan dolayı sürücü otobüsü durduramadı ve park halindeki iki araca çarptı”

Çevre esnafından Sezai Yıldız, “Olay sabah saatlerinde oldu. Yokuştaki buzlanmadan dolayı sürücü otobüsü durduramadı ve park halindeki iki araca çarptı. Kısa bir süre sonra başka bir belediye aracı da duramadı ve yoldaki ağaç ve tabelaya çarptı. Can kaybı olmadı, yaralı da yok. Kazanın ardından insanlar toplandı. Polis ekipleri geldi. Şoförler korkmuştu. Burada genelde çok kaza oluyor” dedi.