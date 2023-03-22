Kayısı deposu lojistik merkeze dönüştü

Türkiye'nin en büyük lisanslı kuru kayısı deposu, faaliyete geçmeden önce Malatya'daki depremzedelerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşması amacıyla lojistik merkeze dönüştürüldü. Bölgeye gelen yardım malzemelerinin dağıtımında önemli görev üstlenen tesis; hijyen, gıda, giyim ve ısınma gibi malzemelerinin tasnif edilerek afetzedelere ulaştırılmasını sağlıyor.

Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak projesi ile inşaatı tamamlanmak üzere olan Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, 6 şubat tarihli depremlerin hemen ardından yardım üssüne dönüştürüldü. Afet bölgelerine gönderilen ulusal ve uluslararası yardımlar, kayısı deposundan bozma bu merkezden dağıtılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2019'da temelini attığı merkezi ziyaret etti. Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu, yardım lojistik merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Varank, “Devreye almadan önce böyle bir hayırlı hizmete vesile oldu. Yaraları sardıktan sonra gene asli görevine dönecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, depremzedelere gönderilen ihtiyaç malzemelerinin tasnif edilmiş bir şekilde öncelikli lokasyonlara sevk edilmesi amacıyla Türkiye genelinde lojistik merkezleri kurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın koordinasyonunda OSB'ler ve özel sektör eliyle Kayseri, Adana ve Gaziantep'e dev lojistik merkezleri kuruldu. Bu yardım üslerine gelen binlerce ürün kategorize edilerek TIR'lara yükleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan Acil Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) aracılığıyla yardım malzemeleri afetzedelere ulaştırılıyor. Daha hızlı ve verimli bir afet lojistiği için oluşturulan merkezlerden biri de Malatya'da kuruldu. Bakan Varank, Malatya programı kapsamında kayısı deposundan dönüştürülen lojistik merkezi gece ziyaret etti. Gece yarısında gerçekleştirilen ziyarete Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu eşlik etti.

Lojistik depo ihtiyacı

Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, tabii afetlerle mücadelede ayni yardımlardan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu, kendilerinin de bu yardımların en verimli şekilde yönetilmesi için yardımcı bir rol üstendiğini belirterek depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da lojistik depo ihtiyacı ortaya çıktığında daha önce temelini attıkları Lisanslı Kuru Kayısı Deposunun gündeme geldiğini söyledi.

Malatya'nın en önemli ürünlerinden olan kayısının lisanslı şekilde depolanması ve üreticilerin herhangi bir zarara uğramadan ürünlerini belli bir süre saklaması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Varank, “Bu depo tam anlamıyla kullanılmaya başlamadan önce bu ihtiyaç hasıl olduğunda direkt Aile Bakanlığının, AFAD'ın kullanımına açtık” ifadelerini kullandı.

Varank, AFAD koordinasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle Malatya'nın yanı sıra Kayseri, Adana ve Gaziantep'te de lojistik depolar oluşturduklarını ifade ederek “Aynı zamanda lojistik yönetiminde de bütün bakanlıklarımıza yardımcı olduk. Burada arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. İnşallah bu afeti hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımızın hangi ihtiyacı varsa onu karşılamak üzere de bütün arkadaşlarımız, bütün bakanlıklarımız sahada büyük bir gayret gösteriyor” diye konuştu.

Asli görevine dönecek

Malatya Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu, yardım lojistik merkezine dönüştürdüklerini vurgulayan Varank, “Burası Türkiye'nin en büyüğü. Avrupa Birliği fonlarıyla beraber inşa ettiğimiz bir tesis. Sadece depolama alanı yok aynı zamanda laboratuvarları ila entegre bir alandı. Devreye almadan önce böyle bir hayırlı hizmete de vesile olmuş oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yaraları sardıktan sonra gene asli görevine dönmüş olacak” dedi.