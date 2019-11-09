Kayısıda tek söz sahibi Türkiye olacak

‘Kayısının başkenti' Malatya'daki Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Borsası'nın temel atma töreninde konuşan Bakan Mustafa Varank, bu tesise 13 milyon euro'luk yatırım yapacaklarını açıkladı. Bakan Varank, hedeflerinin topyekun kalkınmış bir Türkiye olduğunun altını çizerek, “Bu yatırım ile kayısı ihracatında daimi üstünlük elde edeceğiz. Elektronik ürün senetleriyle kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler nakde çevrilebilecek” dedi.

“13 milyon euro'luk bir yatırım yapacağız”

“Şehrimize dünyanın ilk Lisanslı Kuru Kayısı Deposunu kazandıracağız” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17'lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75'lik bir paya sahip. Yine kuru kayısıda, dünya ihracatının yüzde 60'tan fazlası bu şehirden yapılıyor. Yani ülkemiz açısından son derece stratejik bir tarım ürününden bahsediyoruz. Temelini attığımız bu Lisanslı Depo, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenecek. Buraya 13 milyon euro'luk bir yatırım yapacağız. Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında 12 senedir Rekabetçi Sektörler Programı'nı uyguluyoruz. Program aracılığıyla farklı sektörlerde büyük ölçekli projelere mali destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Şanlıurfa'da Göbeklitepe ve Samsun Tekkeköy'de Lojistik Merkezi uyguladığımız programın izlerini taşıyan projelerden sadece birkaçı” ifadelerini kullandı.

“3 farklı lisanslı depoya 30 milyon euro yatırım yaptık”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, bölgesel kalkınma konusunun artık Bakanlığın görev ve sorumluluğunda olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız lisanslı depo da bu amaca hizmet eden bir çalışma. Bugüne kadar Giresun'da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon euro yatırım yaptık. Malatya'ya yapacağımız bu yatırım, kuru kayısının arz süresini uzatacak. Kayısının ortak kullanıma uygun bir şekilde işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli makine ve ekipman burada yer alacak. Böylelikle, KOBİ'ler arasındaki işbirliğini ve KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kuracağımız tesisteki elektrik ihtiyacının yüzde 40'ı, güneş enerjisiyle karşılanacak. Burada yine, ürün standardizasyonunu sağlamak üzere, gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir laboratuvar da kuracağız” diye konuştu.

“İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda, daimi bir üstünlük elde edeceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

“Lisanslı depoculukla kuru kayısı borsasını da hayata geçireceğiz. Elektronik ürün senetleriyle, kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek, nakde çevrilebilecek ve üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkânına erişecek, böylelikle de ticari işlemler güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Hiç şüphe yok ki bu yatırım hem Malatya'ya hem de ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda, daimi bir üstünlük elde edeceğiz.”

Törene eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık katıldı.