Kaymakam Altın, Akyurt'taki vaka sayısını açıkladı

Akyurt'ta korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaş bulunmadığını belirten Akyurt Kaymakamı Osman Altın, bugüne kadar 80 vaka tespit edildiğini söyledi.

Akyurt'ta faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında Ankara'nın çeşitli yerlerinde ikamet eden vatandaşların çalıştığını söyleyen Akyurt Kaymakamı Osman Altın, “İlçemizde 3 fabrika hakkında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak işlem yaptık, 14 gün süreyle karantina altına alınmasını sağladık. Sonrasında çok şükür hiçbir vaka görülmeden üretimlerine devam ettiler. Bir şekilde bu virüsü taşıyıcı olarak alan insanlar, farkına varmadan yan yana çalıştığı iş arkadaşlarına bulaştırabiliyor” dedi.

“Vefat eden hastamız yok”

Bugüne kadar Akyurt'ta 80 korona virüs vakası gözlendiğini ve hayatını kaybeden hasta bulunmadığını söyleyen Kaymakam Altın, Akyurt'un merkez ilçelere göre daha iyi durumda olduğunu kaydetti. Şu anda da yatan hasta bulunmadığını belirten Altın, “Sağlık ekiplerimiz sürekli filyasyon çalışması yapıyor, pozitif vaka tespit edildiğinde temas edebileceği kişilerin de durumları takip ediliyor ve 14 gün evlerinde kendilerini izole etmeleri isteniyor” şeklinde konuştu.

“Halkımız tedbirlere uymaya devam etmeli”

Maske takma zorunluluğu kararına tüm vatandaşların uyması gerektiğini söyleyen Kaymakam Altın, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari para cezası ve adli işlem uygulanacağını kaydetti. Vatandaşlara para cezası uygulamak istemediklerini dile getiren Altın, “Yeni normalleşme ile birlikte bazı vatandaşlarımızın kurallara riayet etmediğini görüyoruz, çeşitli uyarılarda bulunduk ve para cezası kesmeye başladık. Polis ve jandarma ekiplerimiz Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar gereğince 900 TL ceza uygulayabilecek, ceza yazma taraftarı da değiliz ancak son çare ceza yazmak gerekiyorsa yazılacak. Maske hem kendimizi, hem de muhatap olduğumuz kişiyi koruyor bu nedenle maskeyi tüm vatandaşlarımızın takması gerekiyor. Diğer önemli hususlar ise fiziksel mesafe ve hijyen. Halkımız bunlara dikkat ederse virüsün yayılımını engellemiş olacağız. Şu anda korkuya kapılacağımız ve panik olacağımız bir durum yok. Vatandaşlarımız panik olmasın ama rahat da davranmasın, tedbirler bundan sonra hayatımızın bir parçası olacak. Bazı uzmanlar bunun iki yıl sürebileceğini söylüyor. Biz tedbirleri uyguladığımız takdirde bu süreyi kısaltabileceğiz” dedi.

“Akyurt'ta 3 ay içerisinde 3 milyon TL destekte bulunduk”

Türkiye'nin bu süreçte almış olduğu tedbirlerle örnek alındığını belirten Kaymakam Altın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Amerika'da, Avrupa'da olan manzaralar Türkiye'de yaşanmadı. Bu da bizim devletimizin aldığı güçlü tedbirler ve halkımızın büyük çoğunluğunun kurallara uyması nedeniyle oldu. İş yerlerimiz açılmaya, ekonomi tekrar canlanmaya başladı. Bu arada devletimizin uygulamış olduğu yardımlar doğrultusunda işini kaybetmiş, işten çıkarılan, yardım almakta olan insanlarımıza, asgari ücretlilere yardımcı olmaya çalıştık ve Akyurt'ta 3 ay içerisinde 3 milyon TL destekte bulunduk. Her hafta yardım kurulumuzu topluyoruz ve yardımları ulaştırmaya, ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz.”