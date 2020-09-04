Kaymakam Altın ve Başkan Ayık'tan korona virüs denetimi

Ankara'da korona virüs vaka sayısının artması ile birlikte denetimler de artırıldı. Filyasyon ekipleri karantina altında tutulan vatandaşların sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla evlerde kontrol ve denetimlere devam ederken, Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahaya inerek esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Denetimler öncesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kamu kurumlarının müdürleri ile konuşan Akyurt Kaymakamı Osman Altın, "Biz küçük bir ilçeyiz ama Ankara'daki durumdan ister istemez etkileniyoruz. Toplumumuzu maske ve mesafe konusunda daha duyarlı hale getirmemiz gerekiyor ve bu durumda bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bazı vatandaşlar memurlarımıza tepki gösterebiliyor ancak buna rağmen hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. İlçemizdeki olumsuz tablo yavaş yavaş düşecektir. Büyük çoğunluk bunu hafif bir şekilde atlatıyor ama herkes için de bunu söyleyemiyoruz. En son 50 yaşındaki bir sağlık personelimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tüm kurumlarımızla bu işe kendimize adayarak üstesinden gelebileceğimize inanıyorum" dedi.

Ayık: "İnşallah el birliği ile bu sıkıntıyı çözeceğiz"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, "Kurum içi vakalarımızda çıkıyor. İnisiyatif alacağız ve burada sorumluluk bize düşüyor. Kış gelene kadar bu hastalığı çözmezsek birkaç ay sonra griple birleşecek ve belki de zatüreye dönme riski artacak, bu nedenle bizim ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor. Ben gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile Akyurt'taki bu sıkıntıyı birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan parkta başlayan denetimlerde Kaymakam Altın ve Ayık, vatandaşlara pandemi nedeniyle uyarılarda bulundu. Altın, Cumhuriyet Meydanı'nda denetimlerin artırılmasına yönelik de talimat verdi. Ardından yapılan esnaf ziyaretlerinde kurallara uyulduğu gözlenirken, esnaflara tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.