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Kaymakam Polat'tan Başkan Köse'ye hayırlı olsun ziyareti

Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, mahalli idareler seçimleri sonucunda mazbatasını alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ziyaret etti.

Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat, mahalli idareler seçimleri sonucunda mazbatasını alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi makamında ziyaret etti.


Yeni dönem için hayırlı olsun dileklerini ileten Polat, "Hizmetlerin daha iyi düzeye gelmesi, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının birlik ve beraberlikleriyle oluyor. İnanıyorum ki Murat Başkanımızla birlikte vatandaşımıza hizmet ederek ilçemizi daha güzel yarınlara hazırlayacağız" dedi.



"Uyum içinde hizmet edeceğiz"


Mamak'ın gelişimi ve değişimi için kurumlarla istişare ederek hizmet edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Daha modern bir Mamak'ın inşasını hep birlikte yapacağız. Halkımızın bize vermiş olduğu bu anlamlı görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içinde çalışarak vatandaşımıza toplumsal fayda sağlayacağız" dedi.

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