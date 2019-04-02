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Kaynak: "Canı yanan biraz daha fazla ağlıyor"

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Galip gelecek pozisyonlar da direttik ama Gençlerbirliği oldukça iyi geldi.

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, "Galip gelecek pozisyonlar da direttik ama Gençlerbirliği oldukça iyi geldi. Bizim için bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak. Canı yanan biraz daha fazla ağlıyor" dedi.


Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, Gençlerbirliğini tebrik etti. Üzgün olduğunu belirten Kaynak, "Gençlerbirliği sahada eksik kalınca bizim kazanmamız lazımdı. Galip gelecek pozisyonlarda direttik ama Gençlerbirliği oldukça iyi geldi. Bizim için bundan sonraki süreç kazanmak için oynamak. Canı yanan biraz daha fazla ağlıyor" şeklinde konuştu.

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