Kaza yapan araca yardıma gitti canından oldu

Ankara'da kaza yapan araca yardıma giderken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti, arkadaşı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 20.30 sularında Etimesgut Çevreyolu Eskişehir varyantlarından İstanbul istikametinde meydana geldi. Merkez istikametinden İstanbul istikametine giden 06 HD 4082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görerek sürücüye yardım için gelen Murat B. ve arkadaşı Rafet K.'ye ise arkadan gelen Sefa İ. idaresindeki 06 BNV 124 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaya şahıslar metrelerce sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kazaya yardıma gelen Murat B. olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan aracın çarptığı yaya Rafet K. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.