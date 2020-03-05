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Kazada hayatını kaybeden ünlü hafız ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kocatepe Camii eski imam hatibi hafız İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar son yolculuklarına uğurlandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kocatepe Camii eski imam hatibi hafız İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar son yolculuklarına uğurlandı.


Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kocatepe Camii eski imam hatibi ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar için Kocatepe Camii'nde öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ünlü hafız ve eşi son yolculuklarına uğurlandı.

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