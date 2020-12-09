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Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Ankara’da görevi sırasında yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Ankara'da görevi sırasında yaşanan trafik kazasında yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.


Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin Gülmez, görevi esnasında meydana gelen trafik kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yayımladığı taziye mesajında, ''28 Kasım Cumartesi günü Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Metin Gülmez, uygulama görevi esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim'' dedi.

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