Kazakistan Nur-Mübarek Üniversitesi'nden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Kurmanbayev ve beraberindeki akademisyenleri kabul etti.

Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Nur-Mübarek Mısır İslam Medeniyeti Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Kairat Kurmanbayev ve beraberindeki akademisyenleri ile bir araya geldi. Erbaş, heyeti Başkanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında sadece fiziki sınırların olduğunu, kardeşlik konusunda sınırların olmadığını söyledi.

İslam dininin ilme verdiği öneme vurgu yapan Başkan Erbaş, ilk inen surenin 'Oku' diye başladığını ve nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise 'Kalem' Suresi olduğunu kaydederek, "Bu surelerden şunu anlıyoruz ki, İslam Medeniyetinin mensuplarının ilme, irfana, bilgiye, hikmete, talime, terbiyeye, yazmaya, kütüphaneye çok önem vermesi gerekiyor" dedi.

Ecdadımızın İslami İlimler noktasındaki çalışmalarından söz eden Başkan Erbaş, "Henüz daha yedinci, sekizinci asırlarda İslami İlimler daha çok bizim topraklarımızda, yani Orta Asya toprakları, bugün Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, o bölgeler işte. Oradan Anadolu'ya gelmiş" diye konuştu.

Akademisyenler, kabulünden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti.