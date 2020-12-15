Kazakistan'dan Türk firmasına “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı”

Kazakistan'da pek çok başarılı projeye imza atan Türk firmasına Kazakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına verdiği üstün katkılardan dolayı “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı” ödülü verildi.

Kazakistan Bağımsızlık Günü'nde düzenlenen Devlet Ödülleri Töreni'ne Türk iş adamı Hüseyin Arslan katıldı. Kazakistan'ın kalkınmasına katkı sağlayan iş adamı Arslan'a Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından tevdi edilen, “Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı” Kazakistan Başbakanı Askar Mamin tarafından takdim edildi.

“Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunun sembolü olabilecek çok daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımıza inanıyoruz”

YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, dünyanın birçok ülkesinde çok büyük projelere imza atan bir şirketler topluluğu olarak yurtdışı faaliyetlerindeki en önemli kilometre taşının Kazakistan'da yatırım yapmaya başladıkları 2001 yılı olduğunu belirtti. Arslan, “Nursultan Nazarbayev'in yabancı yatırımcıları teşvik etmek için elverişli ortamları oluşturan politikaları sayesinde, 19 yıldır Kazakistan'da çok güzel projelere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve değerli devlet adamı Başbakan Askar Uzakpaevich Mamin'in ortak tarih ve kardeşlik bağlarımızdan aldığımız güçle her geçen yıl daha da ileri düzeye taşıdığımız Kazakistan-Türkiye ilişkilerimizin gelişmesine çok büyük destek verdiklerini de belirtmek isterim. Bundan sonra da Ulu Kazak Bozkırında Türk-Kazak kardeşliği ve dostluğunun sembolü olabilecek çok daha büyük projelere ve başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Türk iş adamı olarak devlet ödül töreninde Kazakistan Devlet Onur Madalyası-Dostluk Nişanı'na layık görülmemizden büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.