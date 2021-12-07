Kazakistan'ın bağımsızlığı Mamak'ta kutlandı

Mamak Belediyesi, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30.yılını bir konserle kutladı.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı Mamak Belediyesi ile Köktuğ Kazak Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir konserle kutlandı. Başkentin kültür durağı olan Musiki Muallim Mektebi'nde, sanat yönetmeni Kazakistan Cumhuriyeti'nin Özel ödüllü Sanatçısı Tursınhan Karakojayeva'nın şefliğinde, milli enstrümanlar eşliğinde Kazak ezgileri, şarkıları ve danslarıyla Sazgen topluluğu Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşattı. Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30.yılının kutlandığı konsere Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kazak Türk kardeşliği diri olsun, iri olsun, ebedi olsun"

Kazakistan'ın bağımsızlık günü nasıl Kazakistan'da coşkuyla karşılanıyorsa, kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti'nin Mamak Belediyesi'nde de aynı şekilde coşkuyla karşılanmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Kazak Türk kardeşliği ebedi olsun. Daha nice bağımsızlık günlerini beraber kutlayalım. Bizleri burada, bu etkinlikte buluşturan başta Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kazak Türk kardeşliği diri olsun, iri olsun, ebedi olsun” dedi.

6 devlet bir milletiz

Mamak'ta hem Türk kültürünü hem de dünya kültürünü yansıtan birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İlçemiz de farklı kültürlerden birçok vatandaşımız var. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışıyla kültürlerimizi etkinliklerle taçlandırıyor ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturuyoruz. Büyükelçiyi güzel Mamak'ta ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Biz aynı zamanda iki kadre, gardaş milletleriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 6 devlet bir milletiz aslında. Kazakistan-Türkiye birbirine tarihsel bağları olan iki kardeş ülkedir. Bu duygu ve düşüncelerle kardeş ülke olan Kazakistan'ın bağımsızlığı kutlu olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.