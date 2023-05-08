KazanBel betona 15 milyonluk yatırım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın markası KazanBel Beton şirketine yapılacak olan 15 milyon liralık yeni yatırım yapılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayının sonunda faaliyete geçen KazanBel beton şirketi, Kahramankazan ve Ankara'da hizmet vermeye devam ediyor. Kahramankazan'a ekonomi, istihdam ve marka değeri oluşturmak adına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un kurduğu şirket, hedeflediği ciroya 1 yıl olmadan ulaştı. 30 vatandaşa ekmek kapısı olan KazanBel beton hem yeni bir santral kurulumu hem de yeni istihdam alanı haline gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Bölgedeki ihtiyacı karşılamak için şirketimizi büyütüyoruz”

KazanBel betonun kurulduğu günden bu yana çok yoğun bir talep gördüğünü dile getiren Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan'ımızı markalaştırmak adına, katma değer katmak adına başlattığımız projelerimizden KazanBel Beton şirketimizin büyümesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gelen taleplere daha hızlı yanıt vermek, bölgedeki ihtiyacı karşılamak için şirketimizi büyütüyoruz. Bu ne demek, buraya bugüne kadar bir yıl içerisinde yaptığımız hareketliliği 3 katı büyüklüğünde bir kapasiteye çıkartmak demek. Araç parkımızı da genişletiyoruz. Şu an elimizde 10 tane mikserimiz 2 tane pompamız var. Bunların sayısını da tabi eş zamanlı olarak arttıracağız. 15 milyon liralık yeni yatırımla inşa edeceğimiz ikinci beton santrali Kahramankazan'ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.