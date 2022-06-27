Kazım Koyuncu Yenimahalle'de Çiçek Festivali'nde anıldı

Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda düzenlenen Çiçek Festivali'nde, Karadeniz Müziği'nin unutulmaz sanatçısı ‘şair ceketli çocuk' Kazım Koyuncu da vefatının 17'nci yılında düzenlenen konserle anıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yenimahalle'de hizmet veren 40'a yakın çiçekçi esnafı, çiçek bakımı ile ilgili stantlar kurdu. Ebru ve çömlek yapımı gibi sanat atölyeleri ile canlı müzik performansları vesilesiyle de ilçe sakinlerine renkli bir hafta sonu yaşatıldı.

“Çiçek gibi bir ilçe için çalışıyoruz”

Çiçek Festivali'nde kurulan stantları tek tek gezerek esnafa teşekkür belgesi takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “2009 yılından beri Yenimahalle'yi çiçek gibi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yenimahalle, bugün alt yapısıyla, üst yapısıyla, kültürü, sanatı, sporuyla Türkiye'nin en güçlü ilçesi. Esnafımıza ve vatandaşımıza destek olmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz. İlçemizi renklendiren festivalimizde Karadeniz'in gönüllere taht kurmuş sanatçısı Kazım Koyuncu anısına anma konseri düzenliyoruz. Karadeniz'in şair ceketli çocuğu, Kazım Koyuncu'yu özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Kazım Koyuncu sadece bir şair, bir sanatçı değildi. Ülkenin sorunlarına karşı son derece duyarlı, çevreye ve doğaya duyarlı, haksızlıklara karşı dimdik ayakta duran bir insandı” dedi.

Horonlar 'şair ceketli çocuk' için tepildi

Hafta sonu iki gün boyunca Batıkentlilerin akın ettiği festival sonunda Kazım Koyuncu anısına düzenlenen konserde, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Tanju Topal ve Yusuf Aydın'ın sahne aldı. Konserde, Kazım Koyuncu'nun şarkılarını vatandaşlar hep bir ağızdan söyledi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ilçe sakinleri, Koyuncu'yu şarkılarıyla yad etti. Hareketli şarkılar eşliğinde halay çekip horon tepen vatandaşlar, aileleri ile keyifli dakikalar geçirdi.