KBB Uzmanı uyardı: “İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor”

Dr. Canset Aydın, çocuklarda sık görülen geniz eti büyümesine karşı ailelere uyarılarda bulundu. Aydın, “Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor” dedi.

Çocuklardaki geniz eti büyümesinin ilerleyen dönemde daha büyük sıkıntılar yol açabileceğine vurgu yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, sürekli ilaç kullanımına gerek duyulan kronik enfeksiyonlar, aşırı iri bademciklerden kaynaklanan nefes alma güçlüğü, horlama, ağzı açık uyuma, büyüme ve gelişme geriliği gibi durumlarda bademciklerin alınması gerektiğini söyledi. Geniz etinin her çocukta olduğunu ifade eden Aydın, “Önemli olan, bu durumun solunumda soruna yol açıp açmadığıdır” ifadelerini kullandı. Aydın, bademcik sorununun da bazen buna eşlik edebildiğini belirtti.

Muayenenin kamera ile veya grafi çekilerek yapıldığını söyleyen Aydın, çocuklarda ağzı açık uyuma, ağız kuruluğu ve diş çürüklerinde artış görülebildiğini de kaydetti. Ayrıca çocukluk döneminde çene ve yüz kemiklerinde gelişme bozuklukları, yüzde şekil değişikliği olduğunu da söyleyen Aydın, “Orta kulakta havalanma kaybı ve buna bağlı işitme kaybı ve kulak zarında kalıcı problemlere sebep olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Geniz etinin alınması gerekebilir

Geniz etinin çocukluk çağında görüldüğünü ve zamanla dokunun küçüldüğünü kaydeden Aydın, “Çocuğun nefes almasını zorlaştırıp uykuda horlama ve zaman zaman nefes kesilmeleri ile karşılaşılabiliyor. Bu nefes kesilmeleri olduğunda çocuklar iyi uyuyamıyor. İyi uyku alamayan çocuklarda büyüme hormonu salgılanamıyor. Tedavisinde öncelikle ilaç tedavisi uygulanıyor. Bazen ilaç tedavisine cevap vermeyen ve yaşadığı şikayetler geçmeyen hastalarda geniz etinin alınması gerekebilir” diye konuştu. Operasyonların genel anestezi altında ağız içinden kapalı olarak yapıldığını belirten Aydın, kısa süreli bir işlem olduğunu ve aynı gün taburcu edilebildiğini dile getirdi.

Dışardan herhangi bir kesi yapılmadığına dikkat çeken Aydın, şu bilgileri verdi:

“Ameliyat sonrası kısa süreli boğaz ağrısı, hafif kanama, kulak ağrısı ve burun tıkanıklığı görülebilir. Ameliyattan sonra ortalama bir hafta kanama riskine karşı hastanın diyetine dikkat edilmesi gerekiyor. Bir hafta kadar ameliyat nedeniyle sorunları devam edebilir fakat sonrasında hasta rahatça burundan nefes alabilir. Ameliyattan 4 saat sonra hastalar katı ve sıcak olmamak koşulu ile birçok şeyi yemeye başlayabilir. Ameliyatın ertesi günü ise normal yaşantılarına devam edebilirler.”