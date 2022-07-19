KBB uzmanından uyarı: "Yaz aylarında havuza girerken daha dikkatli olunmalı"

Dr. Enver Ferruh İnan, dış kulak iltihabının yazın gelmesiyle birlikte yüzme aktivitesinin artmasına bağlı olarak daha sık görüldüğünü belirterek, havuza girerken daha dikkatli olunmasını, kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı durumlarında mutlaka doktora gidilmesi gerektiğini söyledi

Kulak kanalı derisinde tipik olarak bakterilerin neden olduğu akut bir enfeksiyon olan dış kulak iltihabı, genellikle yüzdükten sonra kulakta kalan ve bakteri üremesine yardımcı olan nemli bir ortam oluşturan suyla oluşuyor. Bu rahatsızlık, uzman hekimlerin yönlendirmesi ile 7-10 gün içinde tedavi edilebiliyor.

Medicana International Ankara Hastanesi Dr. Enver Ferruh İnan, dış kulak iltihabının yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzme aktivitesinin artmasına bağlı olarak daha sık görüldüğünü söyledi. Yaz aylarında havuza girerken daha dikkatli olunması gerektiğini belirten, Op. Dr. İnan; kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı durumlarında mutlaka doktora görünmenin önemine işaret etti.

Op. Dr. İnan, dış kulak iltihabının Türkiye'nin de dahil olduğu sıcak ve nemli iklimlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Dış kulak iltihabının suyla temasa bağlı olarak yüzücülerde daha sık bir oranla görüldüğüne işaret eden İnan, hastalığın bu nedenle yüzücü kulağı olarak da anıldığını söyledi.

"Kulak pamuğu enfeksiyon riskini artırıyor"

Dış kulak iltihabına neden olan bakterilerin ıslak ve nemli ortamlarda kolaylıkla çoğaldığını belirten Op. Dr. İnan, “Dalmanın arttırdığı dış kulak cildi tahrişleri, yüksek çevre ısısı ve nemi, kulağımıza soktuğumuz kulak pamuğu gibi yabancı cisimler ve bakterilere maruz kalma dış kulak enfeksiyon riskini arttırmaktadır” uyarısında bulundu.

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren İnan şöyle konuştu:

“Hastalarda genellikle yüzme sonrası kaşıntı ve ağrı şikayetleri başlar. Kulak ağrısı bazen çok şiddetli olabilmektedir. Özellikle kulak kepçesi hareket ettirildiğinde ağrının arttığı izlenir. Dış kulak yolunda ödemin artması ile birlikte kulakta dolgunluk, akıntı ve işitme kaybı gibi şikayetler de görülmeye başlanır. Hastalık ilerlediğinde kulak çevresinde şişlik, kızarıklık ve ateş görülür.”

Bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını öneren Op. Dr. İnan, aksi takdirde hastalığın ilerleyeceği uyarısında bulundu.

"Tedavi sonrasında kulağı 6 hafta boyunca sudan korumak gerekiyor"

Op. Dr. İnan, dış kulak iltihabı tedavisi hakkında da bilgi verdi. Muayene ve tetkikler sonrasında hekim tarafından verilen tedavinin uygulanması durumunda hastalığın 7-10 gün içinde tedavi olduğunu belirten İnan, “Tedavide ağızdan alınan ilaçların yanı sıra kulak damlaları da kullanılmaktadır. Tedavi sonrası en az 6 hafta kulağı sudan korumak gerekir” ifadelerini kullandı.

İnan, önerilerini şöyle sıraladı:

"Yazın tadını çıkardığımız bu günlerde tatilinizin zehir olmaması için kulağınızı sudan korumaya dikkat edin ve kulağınıza kulak pamuğu gibi yabancı cisimler sokmayın. Kulakta kaşıntı, ağrı, akıntı, dolgunluk ve işitme kaybı gibi şikayetler olursa vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurun”