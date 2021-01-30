KDK, 2020 yıllık raporunu yayımladı

Raporda, Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınının tüm dünyayı sararak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın en büyük imtihanı olduğu belirtildi.

KDK'nın salgın sürecinde vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görerek mücadeleye katkı verdiği belirtilen raporda, kurumun hazırladığı özel raporun yanı sıra kendisine gelen başvuruları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduğu bildirildi.

Kurumun özellikle son yıllar başta olmak üzere oluşturduğu kurumsal stratejisi ve çalışma prensipleriyle etkin bir hak arama yolu olarak bireylerin kuruma kolay erişebilmesi ve başta dostane çözüm yolları denenerek bireylerin adalete hızlı erişiminin sağlanması, idareye yaptığı tavsiyeler ve özel raporlarıyla insanı merkeze alan, şeffaf, tarafsız, eşit muamelede bulunan ve hesap verebilir bir idare anlayışının yerleşmesi, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını benimseyen ve güvence altına alan kişi haklarına saygılı bir idare anlayışının en üst düzeyde yerleşmesi ve hak arama kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayarak, haklarının bilincinde olan bireylerin yetişmesi ile alternatif uyuşmazlık yollarının etkin kullanılması ve toplumdaki haklar kültürünün kökleşmesine katkı sağladığı kaydedilen raporda, KDK'nın henüz 8 yılını dolduran genç bir kurum olduğu aktarıldı.

Sayısal verilerden bahsedilen raporda, 2020 yılında KDK'ya 90 bin 209 başvuru yapıldığı belirtilirken, yaklaşık 8 yıllık süreçte yapılan toplam başvuru sayısının 170 bin 744 olduğu vurgulandı. KDK'ya, 2019 yılında 20 bin 968 başvuru yapıldığı bildirilen raporda, 2020 yılında yapılan başvurular ile 2019 yılında yapılan başvuru sayısı kıyaslandığında yaklaşık yüzde 330,22'lik bir artış olduğunun görüldüğünün altı çizildi.

KDK'nın 2020 yılında yapılan 90 bin 209 şikayet başvurusunun yanında, 2019 yılından devreden 3 bin 830 dosya ile birlikte toplamda 94 bin 39 adet dosyanın 2020 yılında incelemeye alındığı vurgulanan raporda, başvuruların 91 bin 100'ünün sonuçlandırıldığı, incelemesi yasal süresi içinde devam eden 2 bin 939 başvuru bulunduğu belirtildi.

Raporda, 2020 yılında dostane yollarla çözülen başvuru sayısı 2 bin 867 olarak kaydedilirken, KDK tarafından 2020 yılında toplam 68 bin 832 tavsiye kararı verildiği kaydedildi.

KDK'da idarelerin kararlara uyma oranlarının yükselmesi için çeşitli faaliyetler yürütüldüğü belirtilen raporda, KDK kararlarının takip edilmesi, TBMM desteği, medya ve kamuoyu desteği sıralaması belirtilerek, “Bu kapsamda kurumumuz tavsiye kararlarına uyum oranı 2013 yılında yüzde 20'lerde iken; 2017 yılında yüzde 65'e, 2018 yılında yüzde 70'ye, 2019 yılında ise yüzde 75'e yükselmiştir. 2020 yılında ise bu oran yüzde 76,38'e ulaşmıştır” denildi.

2020 yılı içerisinde Korona virüs ile mücadele, Yunanistan'ın sınırlarını geçmek isteyen göçmenlere aşırı ve orantısız güç kullandığı iddiaları ve Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen İnsan Hakları İhlallerinin yerinde incelendikten sonra özel rapor olarak hazırlandığı kaydedilen raporda, hazırlanan özel raporlarla tüm sorumluların belirlenerek ilgililerin yargılanmalarının ve hak ettikleri cezaları almalarının sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Ayrıca, hazırlanan 2020 yıllık raporunda, örnek kararlara da yer verildi.