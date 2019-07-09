KDK çocuklara oyun parkı yapılması yönünde karar verdi

Sivas'tan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunan bir vatandaş, köyünde çocuk parkı ve sosyal alan için oturma banklarının olmadığını, okulların tatil olmasıyla köydeki çocukların oyun parkları istediklerini belirtti. Vatandaş, köylerinde oyun parkının yapılması için gerekli yerlere başvurduğunu ancak taleplerine herhangi bir çözüm üretilmediğini de bildirerek, KDK'dan köyüne çocuk parkı yapılmasını, masa ve oturma bankı verilmesini istedi. Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu haklı bularak ilgili idareye tavsiye kararı gönderdi. KDK verdiği kararda, kamu hizmetlerinin sunulmasında belirli standartların yakalanması için tüm kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar belirlendiğini, İl Özel İdaresinin görevleri arasında köylerdeki sosyal alanlara yönelik uygulamaların, bu alanların kurulumunun, bakımının ve onarımının sayıldığı hususu göz önünde bulundurulduğunda idarenin vatandaşın talebine ‘bürokratik otomasyon kalıbı' içeren bir cevap vermesinin hukukun üstünlüğüne uygun olmadığı değerlendirmesinde bulundu. KDK, başvuranın taleplerinin değerlendirilmesi, taleplerin gerçekleştirme tarihinin belirlenmesi ve yatırım programlarına alınması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi yönünde Sivas Valiliğine tavsiyede bulunulmasına karar verdi.