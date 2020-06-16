KDK, salgın hastalıklarla mücadele raporunu yayınladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Türkiye'nin dünyaya örnek olan bu mücadelesini belgelendirdik. Bu raporu başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere çevireceğiz. Bu yolla bütün dünyaya Türkiye'nin bu başarısını kamu denetçiliği açısından, iyi yönetim ilkeleri açısından, insan hakları açısından anlatmış olacağız. Çünkü iyi şeylerin bütün dünyanın örnek alması gerekir” dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın en büyük imtihanı olarak değerlendirilen yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili KDK tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Türkiye'nin Covid-19'a karşı başarılı mücadelesini, iyi yönetim açısından inceleyen KDK, ulaştığı verileri bir raporda topladı. Vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi gören ve bir hak arama kurumu olan KDK tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin insan odaklı mücadelesinin ve tüm dünya insanlarını dikkate alan yaklaşımının bütün dünyada yankı uyandırdığı ve büyük takdir topladığı belirtildi.

Hazırlanan rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de ilk vaka görülmesinden sonra alınan kararların dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Raporda, Çin'in Vuhan eyaletinde ilk vakanın ortaya çıkmasından, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişin tarihi olan 1 Haziran'a kadar geçen sürenin ele alındığını belirten Malkoç, raporun devamıyla ilgili çalışmaya gerek olmaması için de temennide bulundu.

“Dünyada en başarılı ülkelerin başında geliyoruz”

Raporun hazırlanma amacını ve hedeflerini de anlatan Malkoç, pandemi döneminde KDK'ya normalden fazla başvuru geldiğinin de üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu'yla birlikte yaptığı çalışmaların öneminden bahseden Malkoç, “Covid-19 salgını bütün dünyayı ve dolayısıyla Türkiye'yi de sarstı. Türkiye, hepimizin bildiği gibi bu salgın karşısında çok iyi bir sınav verdi ve başarılı bir süreç yönetti. Dünyanın birçok ülkesi salgın karşısında sarsılırken, Türkiye'de sağlık sistemi, doktorlarımız, hastanelerimiz fevkalade hazırlıklı ve tedbirliydi. Tabii buradaki en büyük pay Cumhurbaşkanımızın. Sürecin başında o vardı, o yönetti. Türkiye, dünyanın başını derde sokan ve herkesi etkileyen bu süreçte Bilim Kurulu'nun öncülüğünde alınan kararların faydalarını gördü. Vaka sayılarıyla, ölüm sayılarını orantıladığımızda dünyada en başarılı ülkelerin başında geliyoruz” diye konuştu.

“Merhum Özal, minibüsten bozma bir ambulansta vefat etti”

Türkiye'deki sağlık sisteminin yıllarca eleştirildiği üzerinde duran Malkoç, gelinen noktada gıpta ile bakılan bir Türkiye ortaya çıktığını vurguladı. Şehir hastaneleri konusunda aşırı eleştiri yapıldığının da altını çizen Malkoç, “Türkiye'de yetişen doktorlar, sağlık personeli ile sağlık sistemi ve şehir hastaneleri başarılı ve dünyaya örnektir. Türkiye bununla da yetinmedi. Dünyanın 125 ülkesinde solunum cihazına, maskeye ve benzer sağlık cihazlarına ihtiyacı olan ülkelere destek oldu. Yurtdışından yüz binlerce insanımız bu süreçte Türkiye'ye getirildi. Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çankaya Köşkü'nde hastalandığında Hacettepe Hastanesine, minibüsten bozma kötü bir ambulansla getirilirken yolda vefat etti. Bugün gelinen noktada Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerine, doktorlarına ve tedavide en iyi yöntemlere sahip” ifadelerini kullandı.

“Rapor, Covid-19 virüsüyle Türkiye'nin almış olduğu tedbirleri ve mücadeledeki başarıyı tescilliyor”

Bilim kurullarının yöneticilere öneri ve tavsiyede bulunmasının önemine değinen Malkoç, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ehil insanlardan oluşturulması ve önerilerin dikkatli bir şekilde uygulanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri olduğunu belirtti. Malkoç, “Biz bütün süreçleri, Türkiye'de yapılanları, dünyada korona virüsle mücadelede yapılanları örnek alarak bunu rapora döktük. Bu rapor, Covid-19 virüsüyle Türkiye'nin almış olduğu tedbirleri ve mücadelenin başarısını tescilliyor” dedi.

“Türkiye'de Covid-19 virüsüyle ilgili yapılan mücadeleyi değerlendirdik”

Raporun içeriğinden bahseden Malkoç, hazırlanan raporun 4 bölümden oluştuğunu aktardı. Sağlık alanında yapılan çalışmaların birinci bölümde yer aldığını söyleyen Malkoç, ikinci bölümde ise Covid-19 salgını ile mücadelede alınan idari tedbirlerin incelendiğini belirtti. Salgınla mücadelede ekonomik alanda yapılanlar ve alınan tedbirlerin yer aldığı üçüncü bölümden bahseden Malkoç, son bölümde KDK'nın Türkiye'nin pandemiyle başarılı mücadelesini iyi yönetim ilkeleri açısından incelendiğine değindi. Malkoç, “Özel raporun dördüncü bölümünde de değerlendirme ve öneriler yer alıyor. KDK olarak, iyi yönetim ilkeleri açısından Türkiye'de Covid-19 virüsüyle ilgili yapılan mücadeleyi değerlendirdik, detaylarına indik. Bu ve benzeri durumlarda Türkiye'nin karşılaşacağı olaylarda ne gibi tedbirler alınacağına dair öneride bulunduk” ifadelerine yer verdi.

“Marifet iltifata tabidir”

‘Türkiye'nin Koronavirüs Hastalığı İle Mücadelesi' isimli özel rapor kitabının hazırlanma aşamasından bahseden Malkoç, “Bu raporu yaklaşık 15 arkadaşın emeği ile ortaya çıkardık. ‘Marifet iltifata tabidir' derler. Türkiye'nin dünyaya örnek olan bu mücadelesini belgelendirdik. Daha iyisi nasıl olabilirdi ona ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Bu raporu başta İngilizce olmak üzere yabancı dillere çevireceğiz. Bu yolla bütün dünyaya Türkiye'nin bu başarısını kamu denetçiliği açısından, iyi yönetim ilkeleri açısından, insan hakları açısından anlatmış olacağız. Çünkü iyi şeylerin bütün dünyanın örnek alması gerekir” dedi.

“Türkiye, dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi”

Türk toplumunun temizlik açısından geleneklerini yeniden hatırladığına değinen Malkoç, Türk kültürünün salgınlarla mücadeleye yatkın bir kültür olduğunu söyledi. Malkoç, bazı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat eden insanların yaşlı kesimden olduğunu hatırlatarak, “Yaşlıları ölüme terk ettiler. Halbuki bizde herkes annesine, babasına sahip çıktı. Huzurevi dediğimiz yerlerdeki yaşlılarımıza özenle bakıldı. Bir toplum fakirine, fukarasına, çocuğuna, kadınına ne kadar iyi bakarsa gelişmişlik düzeyi ortaya çıkar. Türkiye hem salgınla mücadelede sağlık sektörünün gayretleri açısından hem de insani değerler açısından örnek oldu. Bu yüzden bunların anlatılması gerekiyor. Dünyanın diğer ülkeleriyle mukayese yaptığımızda bu rapor gösteriyor ki; Türkiye, dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi” diye konuştu.

“Kurallara uyarsak raporun devamına ihtiyaç olmayacaktır”

Raporun hazırlanma sürecinde emek verenlere teşekkür eden Malkoç, en büyük teşekkürü kurallara uyan vatandaşın hak ettiğine değindi. Dünya üzerinde ilk vakanın görüldüğü 12 Haziran 2019 tarihinden 1 Haziran'a kadar olan sürenin değerlendirildiği raporun devamına ihtiyaç duyulmamasını temenni eden Malkoç, “1 Haziran'dan sonra bazı tedbirler gevşetildi. Bununla beraber vakalar artmaya başladı. Elbette devletin ve yöneticinin aldığı tedbirler önemli. Bundan daha da önemli olan insanımızın büyük bir disiplinle kurallara uymasıdır. Bir ombudsman olarak; maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymayı öneriyorum. Bu kurallara uyduğumuzda hem hastalık azalacak hem de ölümler sıfırlanacak. Bu raporun arkasına salgının kronolojisini koyduk. Raporumuzun başlangıcını elbette Çin'in Vuhan eyaletinde virüsün ortaya çıkması olarak belirledik. Rapordaki bütün istatistikler ve rakamlar 1 Haziran itibariyle son buluyor. Rapor hazırlarken belli bir dönemi değerlendirmek durumundayız. Kurallara uyarsak raporun devamına ihtiyaç olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“Can derdinden geçim derdine döndük”

Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha kolay ulaşacağı kanaatine vardığını belirten Malkoç, “Bu süreçte yapılan hizmetler direkt sağlıkla ve halkla ilgiliydi. Yapılan hizmetlerle aksama olduğunda müracaat edilecek kurumlardan bir tanesi KDK. Dolayısıyla bize yapılan müracaatlar azalmadı, arttı. 2019 yılının tümünde 20 bin başvuru gelmişti. Covid-19 salgını sürecinde bize yapılan başvuru 60 bini aştı. 6 ayda, geçtiğimiz seneki başvuruların 3 katı başvuru aldık. Bu başvurular içerisinde; vatandaşın maskeye ulaşamaması, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirin hoşuna gitmemesi gibi sebepler mevcuttur. Halkın bize yaptığı müracaatların bir kısmını idarecilerle direkt görüşerek çözüyoruz. Çoğunlukla bankalarla ilgili müracaat geliyor. Bu müracaatların da hepsini inceleyip cevap veriyoruz. Bankaların, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve Merkez Bankamızın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararları bazen yanlış anlayabiliyor. Vatandaşa desteği yokuşa sürüyorlar. Orada da bankalarla görüşüyoruz. Bu süreçte önemli olan vatandaşı rahatlatmak. Sağlıkla ilgili mücadele çok iyi gitti. Can derdinden geçim derdine döndük. Bu noktada da herkese sorumluluk düşüyor” dedi.