KDK, vatandaşın sorunlarını çözüyor

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2021 yılında 18 bin 843 başvuru aldı, KDK'nın tavsiye kararlarının yüzde 80'ine idare tarafından uyuldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu, sorunları çözmeye devam ediyor. 2021 yılında 18 bin 843 başvuru alan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararlarının yüzde 80'inine idare tarafından uyuluyor.

Vatandaş yolum yapılsın dedi, KDK devreye girdi

Malatya'dan KDK'ya başvuruda bulunan vatandaş, bahçesine giden yolun 2-3 yıldır bozuk olmasına ve üzerindeki köprünün kullanılamaz hale gelmesine rağmen yapılmadığını, yolun kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

Başvurucu ilgili belediyeye yazılı olarak başvurduğunu, belediyenin yol yapım projesine alınmıştır demesine rağmen yolu yapmadığını iddia ederek, söz konusu yolun yapılmasını Kamu Denetçiliği Kurumundan istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili kurumlar ile görüşmeler yaptı. KDK'nın yaptığı girişimler sonucunda ilgili belediye, başvurucunun talep ettiği yolun bakım ve onarım çalışması yapıldığını ve sorunun çözüldüğünü KDK'ya bildirdi.

KDK aracılığıyla engelli vergi indiriminden yararlandı

Yüzde 62 engelli raporu bulunan başvurucu, engelli raporuyla vergi indirimi için başvuruda bulunduğunu, normalde 3 ayda sonuçlanması gereken dosyasının 1.5 yıldır sonuçlandırılmadığını anlatarak başvurusu ile ilgili işlemlerin tamamlanması için KDK'ya başvurdu.

Vatandaşın başvurusunun ardından KDK, ilgili kurumlarla sorunun çözülmesi için görüştü. Görüşmelerin ardından ilgili idare vatandaşın mağduriyetini giderdi. KDK'nın girişimleriyle başvurucu engellilik indiriminden yararlandı.

KDK, depremde evi hasar gören vatandaşa tam teminat bedelinin ödenmesini sağladı

Bir başka vatandaş da 2020 yılında İzmir'de meydana gelen depremde İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından binalarının orta hasarlı denilerek boşaltıldığını, DASK tarafından yapılan ekspertiz neticesinde yaklaşık 2 bin 25 lira ödeme yapıldığını bildirdi. Başvurucu, bina güçlendirilmeden binaya yerleşmelerine izin verilmediği ve güçlendirme projesinin belediye tarafından onaylanmadığı için bina yıkılmadan yeniden oturmalarının mümkün olmadığını belirterek DASK tarafından poliçede belirtilen tam teminat tutarının ödenmesini istedi.

Başvuruyu alan KDK, mağduriyetin giderilmesi için yetkililerle görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşa tam teminat bedelinin ödenmesi sağlandı.