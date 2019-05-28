KDK yılın ilk beş ayında 9 bin 500 şikayet başvurusu aldı

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) 2019 yılının ilk beş ayında 9 bin 500 şikayet geldi. Vatandaşların KDK'ya hayatın her alanından yaptıkları başvuruların bazıları milyonlarca çalışanı ilgilendirirken, bazıları enteresan içeriğiyle okuyanları şaşırtıyor.

Aydın'dan kuruma başvuran bir vatandaş, Milli Piyango İdaresi'nin 19 Mayıs 2019'da yaptığı çekilişte amorti rakamları olarak bir ve dokuz rakamlarının belirlenmesini şikayet etti. Bir ve dokuz rakamlarına amorti çıkmasını çok manidar bulduğunu ifade eden vatandaş, herkesin kafasında soru işareti belirdiğini ve çekilişin hakkaniyetli olmadığını düşündüğünü söyleyerek KDK'ya başvurdu.

Hekimin bostanına şikayet

Ankara'dan KDK'ya ulaşan bir vatandaş ise mahallesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hekiminin kurum bahçesine domates, salatalık ekmesini şikayet etti. Vatandaş başvurusunda ASM'ye komşu olduğunu, ekilen bostandan rahatsızlık duyduğunu, domates ve salatalıkların yetiştikçe zehirli hayvan ve haşerelerin hatta yılanların dikkatini çekeceğini savundu. Şikayetçi vatandaş duruma müdahale edilmesi ve yeni yeni yeşermeye başlayan bostanın acilen “iptal” edilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.

“Namaz takviminden kaldırılan temkin vakitleri geri gelsin”

Ombudsman'a Samsun'dan ulaşan bir kişi 1983 yılında namaz takviminden kaldırılan temkin vakitlerinin yine uygulanmaya başlanmasını talep etti. Samsunlu vatandaş, 150 yıl boyunca ecdadın şehrin coğrafik yapısı, atmosfer şartları, genişlik durumu gibi koşullar göz önüne alınarak vaktin temkini yaptıklarını söyledi. Başvuruda 1983'den beri namaz vakitlerinin temkinsiz hazırlandığını bunun da vaktin dışında ibadet yapılmasına sebebiyet vereceği ifade edildi. Temkin vaktinin kaldırılma sebebini soran ve konunun araştırılmasının istendiği başvuru incelenmeye alındı.