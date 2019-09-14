KDK'dan Antalya Barosu'na inceleme

Üniversitesinin hukuk bölümünden bu yıl mezun olan bir genç, gerekli evrakları tamamlayarak Antalya Barosu'na zorunlu stajını yapmak için başvurdu. Baro yeni mezun gence, 400 kişilik staj kotalarının olduğunu ve bu kotanın dolduğunu söyleyerek başvuruyu reddetti. Şikâyetçi genç baro tarafından staj başvurusunun reddedilmesi üzerine KDK'ya taşıdı.

Genç avukat adayı şikâyetinde, ikamet ettiği ilde staj yapma hakkının elinden alındığını, başka bir ilde staj yapma imkânının olmadığını, söz konusu kararın müstakbel avukatları saha dışı bıraktığını ve hiçbir kanuni dayanağı olmadığını iddia etti.

“Avukat olmak en doğal hakkım”

Yapılan başvuruda, “Kanunun ve yönetmeliğin barolara stajyer avukat kotası uygulama izni vermemesine rağmen Antalya barosunun böyle bir karar alarak uyguladığı” ifade edildi. Stajyer kotasının Anayasa'nın 10. Maddesi gösterilerek aykırı olduğu ileri sürüldü.

Genç avukat ise mesleğinin heyecanı içerisindeyken iki aydır işsiz kaldığını, arkadaşları staj yaparken kendisinin en doğal hakkından mahrum edildiğini ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Antalya barosunun hukuki dayanaktan yoksun kararının iptal edilmesini, ilde gerekli stajı yapabilmesinin önünün açılmasını ve bir an önce maddi ve manevi olarak uğradığı zararın tanzim edilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu. KDK gelen başvuruyu incelemek üzere işleme aldı.