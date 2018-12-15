KDK'nın uzman yardımcılığı adayları, mülakatlarında sorulacak soruları fanustan çekerek belirliyor

Mülakat süreci ise baştan sona kamerayla kayıt altına alınıyor.

Birçok kamu kurumuna sözlü sınav konusunda tavsiye kararları veren Kamu Denetçiliği Kurumu, kendi bünyesinde düzenlenen uzman yardımcılığı sınavı mülakatlarını ‘nesnellik', ‘tarafsızlık', ‘şeffaflık', ‘hesap verilebilirlik' ve ‘kararların gerekçeli olması' ilkelerine dayalı olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sınava giren adayların mülakatları kamerayla kayıt alınıyor. Adaylar önlerinde bulunan iki ayrı fanustan çektiği soruları yüksek sesle okuyarak cevaplandırıyor. Bu süreç ise kamerayla kayıt altına alınarak tutanaklar oluşturuluyor.

"Başka kurumlara önerdiğimiz bu kuralları kendimizde uyguluyoruz"

Mülakatla ilgili bilgi veren Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de özellikle KPSS puanları esas alındıktan sonra kamuda alımlar için mülakatların yapıldığını belirterek, “Bu mülakatlarla ilgili çok sayıda şikayet gelmiştir KDK'ya. Bizimde verdiğimiz kararlar var. Bu kararlarda mülakatlarda mutlaka kamera bulunması gerektiği, soruların önceden yazılı hazırlanması ve cevapların hazırlanması gerektiği ve bunların tutanağa bağlanması şeklinde değerlendirmelerimiz oldu. Ayrıca hazırlanan o yazılı soruların belli bir kavanozlarda mülakata giren adayın önüne konulması ve hangi soru sorulacaksa o soruyu adayın kendisinin çekmesini biz kararlaştırmıştık. Yani mülakatlarda 3 hususu kararlaştırmıştık. Kamu Denetçiliği Kurumu uzman yardımcılığı sınavı yaparken biz daha önceden başka kurumlara önerdiğimiz bu kuralları kendimizde uyguluyoruz. Kameralarımız var, sorularımız hazır cevapları da hazır ve tutanaklarımız hazır. Mülakata giren aday sorusunu kendisi çekiyor. Okuyor ve cevaplandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Örnek bir uygulama yapmak istedik”

"Sınavın düzgün adil ve kurumun önemine binaen kurumla mütenasip bir olgunlukta yapıldığını ifade ediyorlar" diyen Malkoç, “Sosyal medyalarında da bunu yayınlamışlar. Örnek bir uygulama yapmak istedik” dedi.

"Önemli olan kamuya alımlarda ehliyetin, liyakatın, bilginin düzgün ölçülmesi"

Diğer kamu kurumlarına bu konuda tavsiye kararlarının olduğunu aktaran Malkoç, şunları kaydetti:

“Kamu kurumları mutlaka bu kuralları uygulamaları gerekiyor. Uygulanmaması halinde zaten Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet yapılıyor. Biz gereken incelemeleri yapıyoruz. Burada önemli olan kamuya alımlarda ehliyetin, liyakatın, bilginin düzgün ölçülmesi bunlarla beraber güvenlik açısından da bir sakınca yoksa bu tür başarılı insanların çalışan insanların kamu hizmeti veren kurumlara alınması önemli. Biz buna titizlikle riayet ediyoruz. Ehliyet ve liyakat önemli.”

Sınava giren adaylar soruları kendileri çekiyor

Sınava giren adayların sorularını kendilerinin çektiğini bildiren Malkoç, “Bana şu soruyu sordular, şöyle soru soruldu benim sorum zordu kolaydı diye mülakata giren adayın yorum yapma imkanı yok. Çünkü soruyu kendisi çekiyor. Kendisi çektiği için artık nasıl yorum yapacaksa o kendine bağlı bir şey” açıklamasında bulundu.

Sorulan soruların okudukları konularla ilgili olduğunu kaydeden Malkoç, “Bizim kurumun ihtisasıyla ilgili ağırlıklı olan sorular var. Ama genel kültür genel bilgiyle ilgili sorular bunlar. Çok zor sorular değil” diye konuştu.

“İnşallah bütün kamu kurumlarımız aynı uygulamayı yapmayı tercih ederler”

KDK uzman yardımcılığı sınavına giren Emre Ucuz uluslararası ilişkiler mezunu olduğunu daha önce birçok kurumun mülakatlarına katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Bugün girdiğim 17'nci mülakatımdı. Daha önce girdiğim mülakatlardan farklı olarak onlara nazaran içeride kamera kaydı vardı ve coğu yapılan mülakatta olmadığı şekilde komisyondan soru şeklinde değil, içeride bulunan fanustan sorularımızı kendimiz çekiyoruz. Herkese farklı sorular geliyor ve aslında biraz da bizim şansımıza kalıyor olay. İçeride kamera kayıtları mevcut. Daha sonra konuyla ilgili bir şikayetimiz olduğunda elimizde bir delilde mevcut olacak soruyu cevaplayabildik ya da cevaplayamadık. Çünkü daha önce girdiğimiz kamu kurumlarında içeride kamera kaydı olmadığı için ya da komisyonun inisiyatifinde olduğu için sorular herkese aynı tavır aynı sorular olmuyor. Daha sonra şikayette bulunduğumuzda elimizde bir done olmuyor. Bununla ilgili zaten Kamu Denetçiliği Kurumuna da birkaç tane başvurum olmuştu daha önce. Kamu Denetçiliği Kurumunun kendi tavsiye kararı da vardı. Mülakatların kamera kaydıyla yapılması şeklinde ya da soruların zarflardan çekilmesi şeklinde. Geldiğimde kendimde gördüm. Kurumun kendi uygulaması verdiği tavsiye kararının aynı niteliğinde. İnşallah ilerleyen süreçte bütün kamu kurumlarımız aynı uygulamayı yapmayı tercih ederler.”

Öte yandan Kamu Denetçiliği Kurumu'nun mülakatına giren diğer adaylar da bu mülakat şekliyle ilgili sosyal medya üzerinden memnuniyetlerini dile getirdiler.

Mülakatlarla ilgili şikayetler etkili oldu

Kamu Denetçiliği Kurumu çeşitli kamu kuruluşlarında mülakatlara giren adayların yaşadığı sorunları KDK'ya başvurarak bildirmesi sonucunda sözlü sınavların iyi yönetim ilkelerinden olan ‘nesnellik', ‘tarafsızlık', ‘şeffaflık', ‘hesap verilebilirlik' ve ‘kararların gerekçeli olması' ilkelerine uygun yapılması için birçok kamu kurumuna tavsiyede bulundu. KDK'nın tavsiye kararlarında bundan sonra düzenlenecek sözlü sınavlar öncesinde bilgi soruları yanında cevap anahtarlarının hazırlanması sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alınması gerektiği bildirildi.

Kamu Başdenetçiliği ise kendi bünyesine alacağı uzman yardımcılarının mülakatlarını diğer kamu kurumlarına örnek teşkil etmek amacıyla tavsiye kararlarında yer alan şekilde uygulamaya başladı.