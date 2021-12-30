KDK'ya sokak hayvanlarıyla ilgili başvurular geldi

Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) sokak hayvanlarına yönelik gerekli önlemlerin alınmasıyla ilgili başvurular geldi.

Vatandaşlardan KDK'ya yapılan başvurularda, evlerinin etrafında ve çocukların okul güzergahlarında sahipsiz sokak hayvanları olduğu belirtildi ve bu sahipsiz köpeklerin gün geçtikçe sayılarının arttığı ifade edildi. Başvuran vatandaşlar hemen her gün bir köpek saldırısına şahit olduklarını bildirdi. Okula giden çocukları olduğunu ifade eden başvurucular, çocuklarının korkarak okula gittiklerini kaydetti.

Bir başka başvurucu da, sokakta ikamet eden bir kişinin sokak köpeklerini uygunsuz bir alanda beslediğini, köpeklerin muhitte bulunan kişileri rahatsız ettiğini, sokaktan geçenlere saldırdığını ve ısırdığını söyledi. Başvurucu, sokaktan geçmenin zorlaştığını, bazı mahalle sakinlerinin köpek saldırıları nedeniyle yaralandıklarını ve bu nedenle rapor aldıklarını bildirdi.

Vatandaşlar, durumu belediyelere bildirdiklerini ancak belediyeler tarafından köpeklerin saldırıyı yaptığı yere tekrar bırakıldığını, belediyenin yükümlülüklerine ve hukuki normlara açıkça ters düştüğünü iddia etti. Başvurucular, sokak hayvanlarına yönelik gerekli önlemlerin alınması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu, şikayet başvurularını incelemeye aldı.

KDK, vatandaştan gelen başvuruları inceleyip ilgili kamu kurumlarına ve belediyelere önlem alınmak üzere gönderiyor. Eğer önlem alınmazsa, denetim yaparak konu hakkında tavsiye kararı veriyor.

KDK, 2019 yılında hayvan hakları özel raporu hazırladı

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu, 2019 yılında; sokak hayvanlarına yönelik hukuki düzenlemelerin yapılması ve sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yerel yönetimlerin çözüm uygulamaları geliştiresi amacıyla, geniş katılımlı bir “Hayvan Hakları Çalıştayı” gerçekleştirmişti. Bu çalıştayda, hayvan barınakları, hayvanların kayda alınıp küpelenmesi, sahiplenilmesi, aşılanması, tedavi edilmesi, beslenme ve korunma önlemlerinin alınması konuları örneklerle ele alınmıştı. Yine bu çalıştayda hayvanların beslenme ve korunma sorunlarıyla insanların saldırılardan korunması hususu birlikte değerlendirilerek bir kitap halinde ilgili kurumlara iletilmişti.