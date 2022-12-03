KDK'ye engelli hakları konusunda 2 bine yakın başvuru yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), engellilere yönelik 'sosyal hizmet ve yardımlar, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç engelliler' konuları başta olmak üzere engelli hakları konusunda toplamda 2 bine yakın başvuru yapıldı.

Vatandaşlar, kamu kurumlarıyla yaşadıkları sorunlarını çözüme kavuşturulması amacıyla hak arama kurumu olan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapmaya devam ediyor. KDK'ye, engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardımlar, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç engelliler konuları başta olmak üzere engelli hakları konusunda kuruma toplamda 2 bine yakın başvuru yapıldı. Engelli vatandaşlar Ombudsmanlık Kurumuna www.ombudsman.gov.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz başvuru yaparak haklarını arayabiliyor.

Engelliler, sorunlarına KDK'de çözüm arıyor

KDK'ye başvuruda bulunan bir vatandaş, çalıştığı kuruma bağlı lojmanda ikamet ettiğini, kalp krizi geçirdiğini, sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucunda 2022 yılında hastane tarafından yüzde 44 engel oranlı Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Raporu düzenlendiğini bildirdi. İş yerinin ikamet ettiği lojmana uzak olmasından dolayı seyahat esnasında, öğlen yemeklerinde ve servise binmekle ilgili sıkıntılar yaşadığını ve sağlığının olumsuz etkilendiğini ifade eden başvurucu, daha önce yaşadığı kalp krizinin tetiklenmemesi ve sağlığının daha fazla bozulmaması nedeniyle iş yerine yakın lojmanlarda ikamet etmek için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu alan KDK, vatandaşın talebini haklı bularak ilgili kurumla görüşmeler yaptı. KDK'nin girişimleri sonucunda vatandaşın sorunu çözüldü. İlgili Kurum, başvurucunun yaşadığı sağlık sorunları göz önüne alınarak mağduriyetin giderildiğini ve lojman değişikliğinin yapıldığını KDK'ye bildirdi.

Evde bakım hizmeti alamayan vatandaşın sorununu KDK çözdü

Yüzde 99 engelli olan vatandaş, bir devlet hastanesinden üç hekim tarafından onaylanmış “Evde fizik tedavi veya 3. Basamak sağlık kuruluşunda yatarak fizik tedavi alması uygundur” raporu aldıklarını bildirdi. Raporla birlikte Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını belirten başvurucu, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünün kendisine hastane veya özel tutacakları fizyoterapistin daha iyi olur dediğini ve fizik tedavi ihtiyacından dolayı destek eğitimi önerilmemiştir raporu verildiğini kaydetti.

Üç doktor imzalı raporda 'evde fizik tedavisi alması uygundur' ibaresine rağmen Rehberlik Araştırma Merkezi Değerlendirme Kurulunun evde fizik tedavi almasının uygun bulunmadığını ifade etti.

Evde fizik tedavi hizmeti talebi reddedilen başvurucu, Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından evde fizik tedavi görmesi yönünde yeni bir rapor düzenlenmesi için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, engelli vatandaşı haklı bularak sorununun çözülmesi için girişimde bulundu. KDK'ye gelen cevabi yazıda; bireye önerilen destek eğitim programı ve eğitim planında yer alan ihtiyaçları doğrultusunda; 6 ay süre ile evde destek eğitiminden yararlanmasına karar verildiği bildirildi. KDK'nin girişimleri neticesinde vatandaşın mağduriyeti giderildi.

KDK'nin aracılığıyla vatandaşın engellilik mazereti nedeniyle Ankara'ya naklen ataması yapıldı

Bir başka başvurucu da bir kuruma naklen atandığını 2021 yılında hastaneden engellilik sağlık kurulu raporu aldığını bildirdi. Vatandaş, engellilik mazereti nedeniyle Ankara'ya atanma isteğiyle KDK'ye başvurdu.

KDK, vatandaşın sorunun çözüme kavuşması için girişimlerde bulundu. İlgili kurum KDK'ye gönderdiği cevabi yazısında; başvuranın mazereti göz önünde bulundurularak, engellilik durumu nedeniyle hizmet gereği Ankara'ya naklen atamasının yapıldığı bilgisini verdi.

Engelli aylığı bağlanmayan vatandaş KDK'ye başvurdu, engelli aylığı bağlandı

Doğuştan işitme engelli bir vatandaş, hastane tarafından düzenlenen yüzde 69 oranındaki Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporuna istinaden Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne engelli aylığı için başvurduğunu, ancak başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, engelli aylığının bağlanması için Ombudsmana başvurdu.

KDK'nin başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi yönünde ilgili idareler ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmeler neticesinde; başvurucuya engelli aylığının bağlanmasına karar verildiği bilgisi KDK'ye verildi. KDK'nin girişimleri sonucunda vatandaşın sorunu giderildi.