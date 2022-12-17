Keçe Sanatı Sergisi'ne Ankaralılardan yoğun ilgi

Ankara'da Zafer Çarşısında gerçekleştirilen Keçe Sanatı Sergisi, Başkentli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatçı Özgür Dönmez tarafından Ankara Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisinde ‘Özgürce Zümrüdü Anka'nın Yolculuğu Keçe Sergisi' düzenlendi. Düzenlenen Özgürce Zümrüdü Anka'nın Yolculuğu Keçe Sergisi' Ankaralılar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Keçe yapmak hayat gibi”

Sanatçı Özgür Dönmez, emekli ziraat mühendisi olduğunu ve emekli olduktan sonra keçe ile tanıştığını söyledi. Dönmez, belediyenin keçe kursuna katılarak evde çalışmaya devam ettiğini belirterek, “Sergilerle bu işe başladım. Yaklaşık 6 yıldır keçe sanatı yapıyorum, sınava girerek keçe sanatçısı belgesi aldım. Bunların hepsi ıslak keçe. Yün kullanıyorum, yünler genellik ithal oluyor. Yünleri önce seriyorum. Yünleri su ve sabunla döküyorum ve yünleri çevirmeye başlıyorum. Buna tepme diyorum. Çevirdikçe yünler birbirine giriyor ve keçeleşiyor. Bu teknik üzerine kurulu. Keçe aslında bildiğimiz hayat. Yün o kadar dağınık ki incecik, onu keçeleştirmeye başladığınız zaman sıkılaşmaya ve sertleşmeye başlıyor. Ben ona çok eziyet ediyorum. Tıpkı hayat gibi aslında. Çok estetik ve dayanıklı oluyor. Bu serginin bir anlatımı ve derdi var. Ben bunu çok insanla paylaşmak istiyorum. Bu eserler görülsün, keçe tanıtılsın çok insana ulaşılsın istiyorum” dedi.

“Ortaya çıkan eserlere inanamıyorum”

Keçe sergisine katılan vatandaşlardan Hülya Yazar, Özgür Dönmez'in sergisini çok beğendiğini ifade ederek, “İçerik olarak çok özel bir içerik. Tasavvuf üzerine aşamayla hepsini keçeyle günümüzü aktarmış. Ortaya çıkan eserlere inanamıyorum, gerçekten bu konuda tek başına emek vererek bir sanatçı çok güzel şeyler ortaya çıkardığını düşünüyorum. Bundan önceki sergileri de böyleydi ama daha özel bir sergi oldu” diye konuştu.