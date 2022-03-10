Keçikoop gelir kapısı oluyor

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren e-ticaret platformu Keçikoop, ekonomik faaliyetlerini yaygınlaştırmak için ilçedeki bir AVM'de tanıtım standı kurdu.

Keçikoop, bir AVM'de tanıtım standı kurdu. Stantta görevli personeller hem online satış platformunu tanıtıyor hem de buradaki ürünlerin satışını yapıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurulan stantta tanıtım çalışmaları devam ederken, maharetli kadınların el emeği göz nuru ürünleri de ekonomik gelire dönüşüyor.

Keçiörenli kadınların el emeği ürünlerini satmak için Keçikoop'a büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçikoop'un tanıtımını ilçemizdeki AVM'lerde kurduğumuz stantlarımızla destekliyoruz. Türkiye ve Ankara'da bir ilk olan Keçikoop'tan vatandaşımız ücretsiz faydalanıyor. E-ticaret platformumuzda belediyemiz tarafından üretilen temizlik, gıda ve el emeği ürünlerin yanı sıra vatandaşımızın ürettiği el emeği göz nuru ürünleri de satarak onların ev ekonomilerine katkı sağlıyoruz” dedi.