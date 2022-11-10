Keçiören Atatürk'ü andı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'ün yıldönümünü, Keçiören Belediyesi'de anıldı. Anma programı 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Keçiören Belediyesi heyeti, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları meydanda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı.

Keçiören Belediyesi ayrıca 10 Kasım'a özel ‘Atatürk Kıyafetleri Sergisi'ni açtı. Bu çerçevede ilçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sanat Galerisi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim, askerlik ve siyasi yaşamı boyunca giydiği dönemsel kıyafetler Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri tarafından sergilendi ve tanıtıldı. Kıyafetleri giyen oyuncular Atatürk'ün başarılarla dolu yaşantısını dönemsel olarak anlattı.

Genç öğrenciler ve kreş öğrencileri tarafından ziyaret edilen özel sergide konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fani alemden baki aleme irtihal ettiği gündür. Bir devlet nasıl kurtuldu, bir devlet nasıl kuruldu bunu bugünün şartlarında anlamak kolay değil. Atatürk sadece o dönemi değil geleceği de görmüştür. Atatürk'ü okumalıyız. Atatürk bu toprağın çocuğu, bu toprağın sesi, bu toprağın nefesidir. Dünya tarihi, devletler tarihi ve dinler tarihi gibi birçok okumalar yapmıştır. Ortaya koyduğu ufuk açıcı miraslar vardır. Emperyalist ülkeler üzerimize çullanmıştı. Ama Atatürk sömürgecileri yenerek devletimizi kurdu. 22 milyon kilometre karenin bakiyesi olan bir devlet kurmak kolay değildir. Gencecik yaşında mandalığı kabul etmeyerek; ‘Ya istiklal ya ölüm' ve ‘Türk milleti esareti, tutsaklığı asla kabul etmez ya hür yaşar ya da vatanı için şehit olur' diyerek Milli Mücadeleyi başlatan liderdir Atatürk. Devletimiz varsa bizler varsak Atatürk ve silah arkadaşlarının sayesindedir. Rabbim Milli Mücadelemizin komutanı büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman şehit ve gazilerimizden razı olsun. Allah mekânlarını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi 10 Kasım'a özel, Atatürk'ün vefatının yer aldığı haberlerin derlendiği bir de tarihi gazete basarak Ankara'nın dört bir yanında vatandaşlara dağıttı. 10 Kasım'a özel Atatürk Kıyafetleri Sergisi yarın da ziyarete açık olacak.