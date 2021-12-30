Keçiören Azerin'le coştu

İlçedeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri'nde önce Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in ardından da konuk sanatçı Ahmet Tuzlu eşsiz güzellikteki eserlerini seslendirdiler. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı konserde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla eğlenceli bir akşam yaşandı.

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Konseri'nde konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir yılın daha sonuna geldik. Pandemi nedeniyle 2021 gerek ülkemiz gerek dünya için zor bir yıl oldu. Bir taraftan sel bir taraftan da yangın felaketleri yaşadık. Rabbim daha büyük felaketlerden korusun ülkemizi. 2022 hayırlar ve güzellikler getirsin İnşallah” dedi. Salondaki katılımcılara hitaben Konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun sanatçı Azerin'in katkılarıyla oluşturulduğunu kaydederek, “İki değerli sanatçımız var. Gönlümüzdeki pasları cilalayan bir programdayız. Azerin Hanım ve Ahmet Tuzlu Beyefendiye, saz sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Azerin bence dünyanın en iyi sesi, dünyanın en güzel sesi. Gönül dünyamızın da sesi, sözü yüreği ve gönlü. Karabağ'ı ‘Çırpınırdı Karadeniz'in sonuna ekleyerek Turan ellere Türk'ün bayrağını asacağız demiştir. Şimdi Türk bayrağımız ve Azerbaycan bayrağımız Karabağ'da yan yana dalgalanıyor” ifadelerini kullandı.

“2021'de Türk dünyası için çok önemli gelişmeler oldu”

2021 yılında Türk dünyası adına önemli gelişimlerin de yaşandığını aktaran Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim geçmişimize ve gelecek nesillerimize borcumuz var. Sınırlarımız Edirne ve Kars'ta bitmiyor. 2021'de Türk dünyası için çok önemli gelişmeler oldu. Türk Konseyi toplandı ve burada da Türk dünyası adına çok güzel kararlar alındı. Uzun yıllar belirli sebeplerle böyle güzel toplantı olmamıştı. Türk Dünyasının birbiriyle entegre olması için sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte güzel işlere imza atılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılacak, burada yaşayan soydaşlarımız bağımsızlıklarını kazanacak, Türkiye Cumhuriyeti bugünlere hazırlıklı olmalıdır.' diyor. ‘Esir Türklere Hürriyet' gençliğimizdeki önemli sloganlarımızdandı. Cumhurbaşkanımız da Karabağ'ın kurtarılmasına büyük destek verdi. Avrupa ve Amerika ‘dur' dedi ama kardeş ülkeler durmadı. Karabağ 30 yıl sonra yeniden Azerbaycan'ın oldu. Suriye yanıyor, Irak yanıyor, Yemen yanıyor kardeş kardeşi öldürüyor. Yeni yıl İnşallah bu tür acı olayların son bulmasına vesile olur.”

Programın sonunda sanatçılara çiçek ve plaket takdiminde bulunuldu. Programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammet Kaya, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, MHP Ankara Eski İl Başkanı Ümit Durak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.