Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuş günüdür”

Ankara Keçiören Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına özel etkinlik düzenledi. Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “30 Ağustos Türk milletinin yeniden doğuş günüdür” dedi.

Keçiören Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılına özel etkinlik düzenledi. Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçe meydanında bulunan Atatürk büstüne çelen bıraktı. Etkinliğe siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak basılan tarihi gazete hediye edildi.

Törende konuşan Altınok Zafer Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılını kutluyoruz. Aslında bugün Türk milletinin yeniden doğuş günüdür. 26 Ağustos'ta başlayıp 5 gün 5 gece süren ve aşılmaz denilen mevzilerin aşıldığı gündür bugün. İngiliz, İtalyan ve Fransızların tahkim ettiği Yunanları denize döktüğümüz gündür” ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Yunanlara karşı başlattığı mücadelede gösterdiği kararlılığa da değinen Altınok şöyle konuştu:

“Atatürk'ün kimi kurmayları ‘Paşam bu operasyonu yapmasak mı, biraz daha beklesek mi' diyorlar. Atatürk de diyor ki, ‘Korkaklar esarete, cesurlar hürriyete' Bunun ortası yok. Tabii bir akıl var, bir plan var, bir deha var. 26 Ağustos'ta Dumlupınar'da başlayan ve 9 Eylül'de Yunan'ın İzmir'de denize dökülmesi ile artık cumhuriyetimizin önündeki engeller kaldırılmıştır. Küllerinden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğmuştur. Atatürk ezilen, sömürülen tüm milletlere de örnek olmuştur. Atatürk'ün kahramanlığını daha sonra hürriyetine kavuşan devletler ve devlet adamları birçok kez dile getirmiş; ilhamımız, cesaretimiz Atatürk'tür demişlerdir.”

Ağustos ayının Türkler için kahramanlık ayı olduğunu da hatırlatan Altınok, “Girişimiz Ağustos 1071'dir. Alparslan ile Anadolu'nun kapısı Türklere açılmış yeni bir dünya kurulmuştur. 1453'te İstanbul fethedilmiş yine yeni bir dünya kurulmuştur. 1923'te cumhuriyetimiz kurulmuştur. Bu tarihler dünya tarihi için yeni bir düzenin, değişimin de başlangıcı olmuştur. Başta büyük komutan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Altınok konuşmasının sonunda bu akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçedeki Fatih Stadı'nda düzenlenecek Bülent Serttaş konserine tüm vatandaşları davet etti.