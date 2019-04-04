Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Alparslan Türkeş'i okumamız ve okutmamız lazım"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Keçiören Belediyesi Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanan gençleri selamlayarak, “Bugün rahmetli Başbuğ'un ölüm yıldönümü. Allah mekânını cennet etsin. Alparslan Türkeş kimdir, bunu okumamız ve okutmamız lazım. Aslında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktaysa bunda Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği ülkücü ve Türk milliyetçisi nesillerin çok büyük katkısı vardır” dedi.

Turgut Altınok, mesaisinin ikinci gününe erken saatlerde Kalaba Kent Meydanında bulunan vatandaşları selamlaşarak başladı. Başkan Altınok, toplu taşım araçları ve otomobilleriyle işe giden Keçiörenlileri selamlarken vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafları çektiren Altınok, işe giden vatandaşlara hayırlı ve bereketli günler diledi.

“Şehit ve ebediyete ayrılan gaziler için dua etti"

Altınok daha sonra MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 22. yılı dolayısıyla Keçiören Belediyesi Türk Büyükleri Anıtı önünde toplanan gençleri selamlayarak sohbet etti. Altınok'u ‘Bozkurt Turgut' sloganlarıyla karşılayan gençler, Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü dolayısıyla Başkan Altınok ile birlikte Fatiha okudu ve dua etti.

Gençlere hitaben konuşan Altınok şunları söyledi:

“ ‘Ülkem, vatanım, bayrağım' diyen kutlu bir sevdada bu kadar ülkücü ve Türk milliyetçisi gencimizi görmekten son derece memnuniyet duydum. Bugün rahmetli Başbuğ'umuzun ölüm yıldönümü. Allah mekânını cennet etsin. Alparslan Türkeş kimdir, bunu okumamız ve okutmamız lazım. Aslında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayaktaysa bunda Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği ülkücü ve Türk milliyetçisi nesillerin çok büyük katkısı vardır. Rahmetli Başbuğ 4 Nisan'da vefat etti. O gün vefat etmeseydi 5 Nisan'da Keçiören'e gelip Atatürk Botanik Bahçemizde İsa Yusuf Alptekin Ağaçlandırma alanımızın temelini atacaktı. Perşembe günü yurtdışından geldi, Amasya'ya gitti, oradan geldikten sonra da hakkın divanına ulaştı. Turgut abiniz de Merhum Alparslan Türkeş'in Genel Sekreter Yardımcılığını yaptı. Yine MHP Ankara İl Başkanlığı, Keçiören İlçe ve Ocak Başkanlığı görevlerinde bulundum. 30 yaşında da belediye başkanı oldum. Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü, Başbuğumuzu, bütün ülkücü şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçenleri, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyorum. Nur içinde yatsınlar.”

Konuşmasını tamamlayan Başkan Altınok daha sonra bozkurt selamıyla gençleri selamlayarak alandan ayrılarak Beştepe'de bulunan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyarete gitti. Altınok ve beraberindekiler burada Fatiha okuyup dualar etti.