Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Başka insanlar ölmesin”

Ankara Keçiören'de bir binada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı meydana gelen patlamanın ardından kentsel dönüşümün önemini dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başka insanlar ölmesin, kentimizin eskiyen dokusunun acilen yenilenmeye ihtiyacı var” dedi.

Ankara Keçiören Kuyubaşı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir binada dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine giden Keçiören Belediye Başkanı Altınok, itfaiye ve sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlarla birlikte arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Patlamanın meydana geldiği 60 yıllık binanın bir bölümünün yıkılması ise kentsel dönüşüm çalışmalarını tekrar gündeme getirdi. İlçenin eskiyen dokusunun değişmesi gerektiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Bütün Türkiye'nin malumu, bugün ilçemizde büyük bir patlama oldu. Biz bunları gördüğümüz için bir yıl içinde şehrimizin yüzde 80'ini kentsel dönüşüme, kentsel yenilemeye aldık. Şehirler ve binalar da yaşlanıyor, eskiyor. İnsanlarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layık, en güzel hayata layık. Bu maksatla sağlam ve sağlıklı binalar, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı insanlarımızın can güvenliğinin sağlandığı binalar olmazsa olmazımız. Kentsel dönüşümümüze karşı çıkanlar, reddedenler, mahkemeye götürenler, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası; bir insan ölürse vebal sizindir demiştim. Başka insanlar ölmesin, kentimizin eskiyen dokusunun acilen yenilenmeye ihtiyacı var. Bunun partisi, siyaseti yok. Mahkemelerimize de buradan seslenmek istiyorum. İnsan hayatı her şeyden önemli. Dolayısıyla insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek çalışmalara destek olmak, bu çalışmaların önünü ve yolunu açmak lazım. Kimse birbirini suçlamamalı. Ders almalı ve gelecekte bu tür hadiselerin daha fazla olmaması için el birliği içerisinde bu planları uygulamalıyız. Çok da güzel bir plan yaptık. Yeşil, sosyal donatı alanlarının arttığı, nefes alınan, kent estetiği ve bütünlüğünün olduğu bir plan. Buna köstek değil destek olmak lazım. Yarınlara daha sağlıklı, daha güvenli şehirler bırakmalıyız. Belediye başkanları şehrin sadece bugününü değil aynı zamanda geleceğini de planlar. İnşallah ısrarla bu planları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi ekipleri yaraların sarılması için patlama noktasında çalışmalarını sürdürüyor.