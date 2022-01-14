Keçiören Belediye Başkanı Altınok, çocuklarla beraber fidan dikti

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda ağaç dikme etkinliği gerçekleştirdi. Altınok, Keçiören'in Türkiye'de en çok park ve yeşil alana sahip ilçe olduğunu belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu'nda ağaç dikme etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilerle sohbet ettikten sonra fidan diken Altınok, dikimin ardından fidanlara can suyu verdi.

“Keçiören Türkiye'nin en fazla yeşil alana sahip ilçesi”

Burada bir konuşma yapan Altınok, Keçiören'de yapılan park ve bahçelere dikkat çekerek, “Keçiören Türkiye'de en çok park ve yeşil alanı olan ilçe, bununla beraber yeni parklar yeni bahçeler yapmaya devam ediyoruz. Bağlum'da toplamda 446 bin metre kare büyüklükte olacak Millet Bahçe'mizin ihalesi yapıldı. Köselikte 197 bin metre karelik piknik, spor ve yeşil alan yapıyoruz sizler için. Yine çevre yolu üzerinden bir yer için Tarım ve Orman Bakanlığı ile yazışmalarımız devam ediyor. Bu alanın büyüklüğü bin 240 dönüm, bir kent ormanını şehrimize kazandıracağız. Ayrıca Yükseltepe'de yaptığımız bir park 197 bin metre kare. Burada toplamda 12 bin adet bitki ektik” ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören'de buz pisti, lunapark ve Millî Mücadele Müze'sinin de açılacağını çocuklara müjdeledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile birlikte açılışını yaptığı Gençlik Merkezi'ni hatırlatan Altınok bunları gençler için yaptığını belirterek “Ağaçları dikmenin yanı sıra ağaçlarımızı aynı zamanda koruyacağız. Ağaç da bizler gibi canlı bir varlıktır. Okulumuzun daha yeşil olması, mahallemizin yeşil olmasına katkı sağlayacak. Bunların hepsi başkentimizin ve ülkemizin daha yeşil olmasını sağlayacaktır. Ağaç dikmek sadakayı cariyedir. Yani diktiğiniz her ağaçtan sizlere sevap gelecek” açıklamasında bulundu.