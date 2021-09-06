Keçiören Belediye Başkanı Altınok, eğitim gördüğü okulları ziyaret etti

Altınok, “Yeni eğitim öğretim yılı çocuklarımıza öğretmenlerimize, ailelerimize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak geçen bir buçuk senenin ardından örgün eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Altınok Keçiören'de eğitim gördüğü Fevzi Atlıoğlu İlkokulu, Kalaba Ortaokulu ve Kalaba Lisesi'nde öğrenci, öğretmen ve okul idarecileriyle bir araya geldi. Burada talepleri dinleyen ve isteklerin yerine getirilmesi için talimat veren Altınok, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Altınok, öğrencilerin yoğun sevgi gösterileri nedeniyle her üç okulda uzun süre kalarak hatıra fotoğrafları da çektirdi.

“Yeni eğitim öğretim yılı çocuklarımıza öğretmenlerimize, ailelerimize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun”

Yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Altınok, “Yeni eğitim öğretim yılı çocuklarımıza öğretmenlerimize, ailelerimize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeniden kapanma olmadan ikbalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarına devam etmelerini yüce Rabbimden niyaz ediyor, her bir evladımıza eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.