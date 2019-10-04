Keçiören Belediye Başkanı Altınok: “Eğitimin üretime dönüşmesini sağlayarak nesillere umut olacağız”

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve ‘Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi' ile ‘Ankara Sanayi Odası (ASO) Sürekli Eğitim Merkezi' arasında ‘Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İşbirliği protokolünü ‘Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü' ve ‘Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi' adına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ASO Sürekli Eğitim Merkezi adına Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş imzaladı.

İmzalanan işbirliği protokolüyle Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi arasında; meslekî ve teknik eğitimde uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlamak, bir mesleğe sahip olanların mesleklerinde kişisel gelişmelerine veya yeni mesleklere uyumlarına imkan sağlamak amaçlanmaktadır.

Nesillere umut olacak bir merkez

ASO Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen imza töreninde belediye ve sanayi işbirliğine önem verdiklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok nitelikli iş gücü sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ASO Sürekli Eğitim Merkezi sanayi ile eğitimin bütünleşmesini ve eğitimin üretime dönüşmesini sağlayarak nesillere umut olacak bir merkez. Nitelikli bir eğitimle devletin ve milletin yükünü ciddi anlamda almış oluyorsunuz. Bu işbirliğinin vatanımıza, milletimize, devletimize, sanayimize, ticaretimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimi dönüştüreceğiz

ASO 1'inci OSB Başkanı Niyazi Akdaş, “Öncelikle ASO 1'inci OSB'de bulunun işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacını, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlattığımız müfredat programıyla ve eğitime gönül vermiş uzman eğitimci kadromuzla sanayide kullanılan makinelerde uygulamalı eğitim vererek yetiştireceğiz. İnanıyorum ki ASO Sürekli Eğitim Merkezi verdiği eğitimlerle Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimi dönüştürerek alanında tüm OSB'lere rol model olacak. Bu işbirliğinin başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum” dedi.

ASO sürekli eğitim merkezi; sanayiye nitelikli iş gücü kazandırılması açısından hayati önem taşıyor

ASO Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Serdar Tütek, ASO Sürekli Eğitim Merkezi İş Modelinin hem kursiyerler açısından hem de işverenler açısından kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “İlk 12 haftada 5 gün ASO Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alacak olan kursiyerler haftada 1 gün de işletmede İşbaşı eğitimine gidecek. Böylece işverenler; işe almayı planladığı kursiyerin mesleki gelişimini haftalık olarak gözlemleme imkânına sahip olacak. Birinci 12 haftalık dönemi tamamlayan kursiyerler ikinci 12 haftalık dönemde haftada 6 gün işletmede mesleki uygulama eğitimi alacak. İşletmeler 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50'sini minimum 24 hafta istihdam edecek. Kursiyerlere ilk 24 hafta süresince ödenecek olan günlük 77 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası İŞKUR tarafından karşılanacak. Bu süreçte hem kursiyerler hem de işverenlerin gideri olmayacak. Bir kursiyerin yaklaşık 5 yıllık bir eğitim süreci sonunda ulaşabileceği beceriyi ASO Sürekli Eğitim Merkezinde biz 3 ayda kazandıracağız. Bu çarkı 5 yıl döndürebilirsek Sincan civarında 5 bin nitelikli iş gücü yetiştirmiş olacağız. ASO Sürekli Eğitim Merkezi; sanayiye nitelikli iş gücü kazandırılması açısından hayati önem taşıyor” dedi.

Protokol imza töreni ASO Sürekli Eğitim Merkezi derslik, atölye ve laboratuvarların gezilmesiyle son buldu.