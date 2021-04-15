Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "İnsanlarımız kardeşlerimize gönüllerini gönderiyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilciliği tarafından Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan 10 tır yardım için Keçiören'de düzenlenen törene katıldı.

Altınok, “Gönüllerden ve yüreklerden kopan yardımları Suriye'ye gönderiyoruz. Aslında insanlarımız gönlünü ve yüreğini göndermiş oluyor. Bu mübarek Ramazan ayı Müslüman coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin birliğine, dirliğine vesile olsun. Fitne ateşinin sönmesine bu insanlık adına felaketin sona ermesine vesile olsun. Hayırseverlerimizin de hayırlarının kabul olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Ankara Temsilciliği tarafından Suriye'ye gönderilmek üzere hazırlanan 10 tır yardım için Keçiören'de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören'den yola çıkan tırlar için düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Suriyeli kardeşlerimiz için bu güzel hizmeti yapan, maddi ve manevi katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Peygamber Efendimiz ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' ve ‘Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemeyen kâmil mümin değildir' buyurmuştur. Bütün Müslüman ülkeler el ele vermeli kardeşlerin vahşice birbirini öldürmesine son vermeli. Kardeşlerimiz ramazan ayını gönüllerince yaşayamıyorlar. Bir sahuru, bir imsak vaktini huzurla yaşayamıyorlar” açıklamalarında bulundu.

"Müslüman Müslümanı, kardeş kardeşi öldürüyor" diyen Başkan Altınok sözlerini şöyle tamamladı:

Böyle bir acı tablo ve felaket ile karşı karşıyayız. Bunu da Arap Baharı diyerek başlattılar. Arap ülkelerine demokrasi gelecek, demokratik yönetimler gelecek diye başlattılar. Ama şuanda bu ülkelerdeki kardeşlerimizin durumuna üzülüyoruz. Her gün insan ölüyor. Dünya sessiz, sağır ve kör. Ateş Türkiye'nin sınırında. Biz de bunlardan ders çıkarmalıyız. Oyun ve senaryo, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de paramparça edip bizleri oradaki kardeşlerimizin durumundan daha kötü duruma düşürmek. Böyle bir duruma düşmemek için ülkemize, birliğimize ve dirliğimize sahip çıkalım. Duamız ve niyazımız bir an önce kardeş coğrafyalarımızdaki kanın durması. Yardım için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.”