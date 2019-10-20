Keçiören Belediye Başkanı Altınok, muhtarlarla buluştu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda Keçiören'e yeni yatırımlara dair müjdeler verirken iş birliği ve istişare için muhtarlarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ev sahipliğinde düzenlenen programa, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç ve muhtarlar katıldı.

Vatandaşın kapısını çaldığı ilk yerin muhtarlar olduğuna ve muhtarların bayrak çekme yetkisine sahip üç yetkili makamdan biri olduğuna vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Muhtarlar, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte çalışarak hizmetlerin tamamından sorumludurlar. Bizler de yeni dönemde iş birliği ve istişare içinde sorunları birlikte çözeceğiz. Şehrin fotoğrafını çektik, öncelikli problemleri tespit ettik, kaynak bulma ile ilgili çalışmalara başladık. Bu makamlar ağlama ve şikayet makamı değil, hizmet, icraat ve çözüm makamı, bu nedenle şehrimizi yeniden ayağa kaldırmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

“Tasarruf ve hizmet dönemini başlatıyoruz”

Göreve geldiğinden bu yana belediyenin giderlerini azaltarak, yeni hizmet ve yatırımlar için kaynak bulma arayışında olduklarını belirten Altınok, aldıkları 93 yeni araç sayesinde çöp toplamak için harcanan günlük 200 bin lira, aylık 6 milyon TL'den kurtulduklarının altını çizdi. Daha önceki dönemde İller Bankası'ndan kredi alınarak çalışmaların yapıldığını ve bu nedenle yeni dönemde tasarrufun öncelikli olduğunu ifade eden Altınok, ilk 6 ayda 130 milyon lira borç ödediklerini kaydetti.

Millet bahçesi, kentsel dönüşüm ve güneş enerjisi projesi geliyor

İlçedeki parkların ve altyapının yeniden yapılarak standartların ve marka değerinin yükseltileceğine dikkat çeken Altınok, “Saltanat dönemi bitti, buralar beytülmaldir, hak ve hukuk çerçevesinde önümüzdeki süreçte hizmetleri çok daha hızlandıracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşmemizde Keçiören için iki konu gündeme geldi. Size müjdelerimiz var, inşallah Keçiören'e 150 dönümlük arsa üzerinde TOKİ ile birlikte bir Millet Bahçesi kazandıracağız. Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarımız başlayacak. Dünya Bankası destekli güneş enerjisi projemizle de hem elektrik masrafından kurtulacağız hem de gelir elde edeceğiz. Belediyemizin arka tarafına otopark ve düğün salonu projemiz var, Cumhuriyet Kulemizi Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır bir şekilde tamamlayıp hizmetinize sunacağız” ifadelerini kaydetti.

Organik tarım başladı, Atatürk Botanik Parkı genişliyor

Her vatandaşın değerli olduğunun altını çizen Başkan Altınok, “Mahallenizde bir problem olduğunda bize anında bildirin. Şehrimizi tertemiz yapalım, sokakları inşallah gül suyuyla yıkayacağız. Emniyetimiz ile iş birliği içinde parklardaki uyuşturucu problemini minimuma indirdik. Sokak hayvanlarımız için barınağımızı genişletiyoruz, sokaklara su ve mama kabı koyacağız. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu ile birlikte Bağlum'a bağlı köylerimizde organik tarım ve hayvancılığa başladık, tohumlarımızı dağıtıyoruz. Atatürk Botanik Bahçemizi genişletiyoruz” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatının önemine değinen ve bölge sorunlarına dikkat çeken Altınok, köklü devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak şehitleri andı. Altınok, her muhtarın mahallesindeki talep ve sorunlara dair bir dosya hazırlayarak kendisine ulaştırmalarını da istedi.

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç ise konuşmasında muhtarların demokrasinin en temel taşı olduğuna vurgu yaparak, kaymakamlık ve belediye arasında da köprü görevi gördüklerini söyledi.